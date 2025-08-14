HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Turista española en China se vuelve viral en redes sociales tras rescatar a un niño de un río: "No pensé, solo salté"

Marta Santana, una turista española y socorrista experimentada, se convirtió en heroína tras lanzarse al río Tuojiang en China, para salvar a un niño arrastrado por la corriente.

Marta Santana, socorrista española, se lanzó al río Tuojiang en Fenghuang, China, para salvar a un niño arrastrado por la corriente
Marta Santana, socorrista española, se lanzó al río Tuojiang en Fenghuang, China, para salvar a un niño arrastrado por la corriente | Composición LR/ X/ @HunanTimes

El video de un rescate en China se ha vuelto viral en donde Marta Santana, una mujer originaria de España de 31 años, no tuvo más remedio que convertirse en la protagonista involuntaria de un hecho de heroísmo acaecido en la provincia de Hunan. Los hechos sucedieron en la antigua ciudad de Fenghuang, donde, como consecuencia de un resbalón, un niño que estaba jugando a la orilla del río se dejó llevar por la corriente.

El video muestra la desesperación de los testigos mientras Marta Santana se lanzó sin dudar al río para salvar a un niño en peligro, un acto que luego provocó admiración en China y en otros países. Esta acción fue valorada por la rápida reacción de la mujer, en la cual su experiencia como socorrista fueron clave para que el menor fuera rescatado sano y salvo.

lr.pe

Marta Santana, turista y socorrista española, salva a un niño en China y su rescate se vuelve viral

La experiencia de Marta fue fundamental para conseguir el rescate. Antes de embarcarse hacia Asia, había sido entrenadora de natación durante una década, además de estar formada como socorrista. Estas habilidades le hicieron poder mantener la calma en una situación que para muchos habría sido aterradora. “Vi que el niño no sabía nadar, que el agua ya le cubría el rostro y que la corriente lo empujaba río abajo. No pensé, solo salté”, dijo a medios locales de China.

Los testigos describieron que la zona del río era especialmente profunda y peligrosa para un menor, lo que hizo que la intervención de Marta y del abuelo fuera aún más crucial. El vídeo del rescate fue compartido en ‘Sina Weibo’, una de las principales redes sociales de China, y en pocas horas superó el millón y medio de visualizaciones. Entre los comentarios que más resaltan se destaca: “La bondad no tiene fronteras” y “Quienes saltan al agua siempre son héroes”. La hazaña no solo generó reconocimiento hacia Marta, sino también hacia el abuelo, quien fue calificado como ejemplo de valentía y compromiso familiar.

lr.pe

Autoridades chinas elogian a Marta Santana por salvar a un niño en un río

Las autoridades locales también destacaron el acto heroico. Yang Xiaoli, responsable del departamento de Cultura y Turismo de Fenghuang, calificó el rescate como una “hazaña admirable” y subrayó la importancia de difundir comportamientos altruistas, especialmente en un lugar que recibe millones de visitantes cada año.

Marta, que se encontraba en su primer viaje a la región tras visitar Pekín, Shanghái y Zhangjiajie, expresó que lo único que siente es alivio porque el niño se encuentra fuera de peligro. “Hice lo que cualquiera en mi situación habría hecho. Sé que los ríos pueden ser traicioneros y no quería perder ni un segundo”, aseguró. Su reacción inmediata y su formación previa fueron claves para que la tragedia se evitara y que el pequeño pudiera reunirse con su familia sano y salvo.

