Mundo

El Ministerio de Comercio de China confirma la prórroga de 90 días otorgada por EE. UU. antes de imponer millonarios aranceles

Estados Unidos extiende 90 días el plazo para nuevos aranceles a China mientras ambas potencias buscan un acuerdo comercial definitivo.

EE. UU. extiende tres meses el plazo para nuevos aranceles a China, buscando acuerdo. Foto: AFP/EFE
EE. UU. extiende tres meses el plazo para nuevos aranceles a China, buscando acuerdo. Foto: AFP/EFE

El Ministerio de Comercio de China confirmó este lunes la prórroga de 90 días anunciada por el gobierno de Donald Trump hacia la implementación de nuevos aranceles sobre las importaciones chinas, una medida que estaba programada para entrar en vigor el 12 de agosto. Esta prórroga tiene como objetivo facilitar un entorno favorable para las negociaciones comerciales entre ambas potencias, que han mantenido un conflicto arancelario desde 2018.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos dijo que la extensión da tiempo para hablar de un acuerdo. El acuerdo trataría temas difíciles como las ayudas a las empresas, la transferencia de tecnología y la protección de la propiedad intelectual. China, por su parte, consideró esta decisión como un paso positivo, aunque reiteró la importancia de un entendimiento basado en la igualdad y el respeto mutuo.

PUEDES VER: Presidente de Colombia se pronuncia tras la muerte del senador Miguel Uribe: “La vida está por encima de cualquier ideología"

lr.pe

¿Por qué Estados Unidos decidió extender por 90 días el plazo para imponer nuevos aranceles a China?

La prórroga responde al interés de Washington por mantener un espacio para continuar las conversaciones comerciales con Pekín. Esta medida busca evitar un incremento inmediato en las tensiones, lo cual podría afectar las relaciones bilaterales y la estabilidad de los mercados globales.

La prórroga también da más tiempo para un acuerdo duradero. Ese acuerdo se ocuparía de temas que Estados Unidos considera prácticas injustas. Por ejemplo, las ayudas de gobierno a empresas y el traspaso obligado de tecnología. El que sigan las negociaciones significa que ambos países buscan soluciones. No quieren poner más restricciones.

PUEDES VER: Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., exige justicia por muerte del precandidato colombiano Miguel Uribe

lr.pe

¿Qué impacto ha tenido la guerra comercial entre Estados Unidos y China en los aranceles impuestos?

Desde abril de 2018, la guerra comercial ha llevado a la imposición de altos aranceles por parte de ambos países, afectando productos por un valor de cientos de miles de millones de dólares. Estados Unidos impuso tarifas de hasta el 145% en ciertos productos chinos, mientras que China respondió con aranceles de hasta el 125% sobre productos estadounidenses.

Los aranceles han afectado a sectores como la tecnología, la agricultura y la industria. Esto trajo dudas en las cadenas de suministro mundiales. Hubo algunos acuerdos a medias y bajaron los aranceles por un tiempo, pero el conflicto sigue. Las dos economías buscan maneras de bajar las tensiones y de no tener más problemas de dinero.

