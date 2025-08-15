China activa la turbina eólica más grande del mundo que podría alterar el clima y generar electricidad a 96.000 casas al año
Fabricada por Mingyang Smart Energy, esta turbina puede suministrar energía limpia a miles de familias con escasos recursos en China.
China acaba de activar la turbina eólica marina, considerada la más grande del mundo hasta el momento, con una capacidad de generar 20 megavatios. La infraestructura se instaló en el mar de China Meridional, cerca de la provincia de Hainan.
La colosal estructura tecnológica, fabricada por la empresa Mingyang Smart Energy, es capaz de proporcionar electricidad limpia a miles de hogares en la región de China. Sin embargo, según los especialistas, el efecto secundario podría ser que la obra monumental esté afectando el microclima de la zona.
¿Cómo funciona la turbina eólica marina más grande de China?
La turbina es capaz de generar electricidad suficiente para abastecer a unas 96,000 viviendas al año en China. Posee una altura de 242 metros y palas de 128 metros, que cubren un área mayor que dos campos de fútbol. Además, está diseñada para maximizar la captura de los vientos marinos en áreas de alta exigencia climática. También reduce la cantidad de aerogeneradores necesarios para lograr los mismos resultados, lo que disminuye la ocupación del espacio marino.
Turbina eólica en China. Fuente: Mingyang Smart Energy
La megaobra puede resistir vientos de hasta 79,8 metros por segundo, una capacidad impresionante que la hace ideal para condiciones climáticas extremas en el mar.
Otros países podrían imitar o contratar a la empresa para replicar el modelo de generación de 'energía verde' y así no depender de combustibles fósiles.
La turbina eólica marina de China podría alterar el clima
Según The Diary 24, múltiples científicos advirtieron que han detectado cambios inesperados en el microclima de la zona, producto de la fuerza motora de las aspas. Explicaron que el tamaño de esta turbina amplifica los efectos comunes en los parques eólicos, como las alteraciones en las corrientes de aire y la distribución de temperaturas.
Construcción de la turbina eólica marina. Fuente: Mingyang Smart Energy
Investigaciones preliminares sugieren que estos cambios climáticos podrían afectar la migración de aves, el comportamiento de la fauna marina e incluso la estabilidad de algunos hábitats costeros cercanos.