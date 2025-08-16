Elecciones de Bolivia 2025: ¿Cómo votar desde Perú este 17 de agosto?

Este domingo 17 de agosto se llevará a cabo las elecciones generales en Bolivia, en las que más de 369,000 bolivianos están habilitados para emitir su derecho al voto. Los ciudadanos bolivianos residentes en Perú también tienen la posibilidad de participar en los comicios. Para hacerlo, deberán seguir los pasos establecidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), asegurándose de cumplir con los requisitos y procedimientos correspondientes.

Si eres ciudadano boliviano en Perú, es importante estar registrado en el Padrón Electoral Biométrico, que incluyen datos personales como nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, grado de instrucción, tipo y número de documento, nacionalidad, así como el lugar de residencia y los detalles de la zona electoral.

Para aquellos bolivianos que residan en Perú y desconocen como votar este domingo 17 de agosto, pueden consultar el padrón definitivo de electores. Conoce aquí, como y qué información se requiere para realizar la consulta.

¿Qué se necesita para votar desde Perú en las elecciones de Bolivia 2025?

Para votar desde Perú, los ciudadanos bolivianos deberán contar con ciertos requisitos. Además, deben tener en cuenta los plazos y las ubicaciones habilitadas para el sufragio, ya que el proceso de votación en el extranjero tiene sus particularidades.

Documento de identidad válido: Se debe presentar su cédula de identidad o pasaporte vigente.

Se debe presentar su cédula de identidad o pasaporte vigente. Registro en el padrón electoral: Es importante figurar en el padrón de votantes con sus datos actualizados.

Es importante figurar en el padrón de votantes con sus datos actualizados. Cumplir con el lugar y horario de votación: En Perú suelen estar establecidos los lugares de votación en las embajadas o consulados de Bolivia.

En Perú suelen estar establecidos los lugares de votación en las embajadas o consulados de Bolivia. Seguir los procedimientos por el TSE: El Tribunal Supremo Electoral (TSE) señala pasos específicos a los votantes en el extranjero.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) señala pasos específicos a los votantes en el extranjero. Cumplir plazos establecidos: Respeta el horario proporcionado por el TSE y no faltar con los requisitos.

Contactos y asistencia para votantes en Perú

Si necesitas más información o ayuda para votar desde Perú, puedes ponerte en contacto con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia. El TSE te proporcionará detalles sobre los requisitos y el proceso electoral, además de resolver cualquier duda relacionada con tu inscripción en el padrón o el lugar de votación.

También puedes comunicarte con la Embajada o Consulado de Bolivia en Perú. Estas instituciones están habilitadas para ofrecer asistencia a los votantes en el extranjero, brindando orientación sobre horarios, ubicaciones de los centros de votación y cualquier otro detalle relevante para que puedas ejercer tu derecho al voto de manera correcta.