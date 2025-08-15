Última encuesta presidencial Bolivia 2025: ¿Doria Medina o Quiroga? ¿Quién va ganando los comicios, según los últimos sondeos?
La encuesta, realizada entre el 2 y el 6 de agosto de 2025, abarcó 10 ciudades y 75 localidades, garantizando una muestra representativa de las preferencias electorales. Conoce aquí quién va liderando la encuesta.
La última encuesta presidencial realizada por Ipsos-CIESMORI para UNITEL revelan que los candidatos Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) y Jorge "Tuto" Quiroga (Alianza Libre) están en una competencia para llegar a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Bolivia 2025. Según los resultados de la encuesta, realizada entre el 2 y el 6 de agosto de 2025, ambos políticos mantienen una ventaja significativa en las preferencias electorales.
La encuesta abarcó un total de 10 ciudades capitales, incluidas El Alto, y 75 localidades urbanas y rurales, así como ocho territorios de Gobiernos Autónomos Indígenas Originarios Campesinos (GAIOC). Los resultados reflejan una muestra representativa y se ajustan a los lineamientos establecidos en el Reglamento para la Elaboración y Difusión de Encuestas en Materia Electoral.
¿Quién va ganando las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?
De acuerdo al estudio presentado una semana antes de las elecciones generales, Samuel Doria lidera la intensión de voto con un 21,2%, mientras que Jorge "Tuto" Quiroga le sigue de cerca con un 20%.
Resultado de la cuarta encuesta. Foto: UNITEL
Además, la encuesta también revela que Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano-PDC) se posiciona en tercer lugar con un 8,3% de la intensión de voto, seguido de cerca por Manfred Reyes Villa (APB-Súmate) con un 7,7%. Por su parte, Andrónico Rodrigues (Alianza Popular) se posiciona con un 5,5%.
Detalles de la cuarta encuesta de intensión de Voto
- Periodo de realización del trabajo del campo: La encuesta se llevó a cabo entre el 2 y el 6 de agosto de 2025.
- Preguntas de intensión de voto aplicadas: Si las elecciones presidenciales fuera este domingo, ¿por quién votaría usted?
- Nivel de confianza: El resultado de la encuesta tiene un nivel de confianza del 95%. Esto significa que hay un 95% de probabilidades de que el resultado reflejen con precisión.
- Margen de error: +2,1%, lo que implica que los resultados reales pueden variar en un rango de más o menos 2,1 puntos.