Última encuesta presidencial Bolivia 2025: ¿Doria Medina o Quiroga? ¿Quién va ganando los comicios, según los últimos sondeos?

Según datos de la encuesta UNITEL, Samuel Doria y "Tuto" Quiroga lideran las encuestan en las próximas elecciones generales de Bolivia 2025. Foto: Composición LR/EFE

La última encuesta presidencial realizada por Ipsos-CIESMORI para UNITEL revelan que los candidatos Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) y Jorge "Tuto" Quiroga (Alianza Libre) están en una competencia para llegar a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Bolivia 2025. Según los resultados de la encuesta, realizada entre el 2 y el 6 de agosto de 2025, ambos políticos mantienen una ventaja significativa en las preferencias electorales.

La encuesta abarcó un total de 10 ciudades capitales, incluidas El Alto, y 75 localidades urbanas y rurales, así como ocho territorios de Gobiernos Autónomos Indígenas Originarios Campesinos (GAIOC). Los resultados reflejan una muestra representativa y se ajustan a los lineamientos establecidos en el Reglamento para la Elaboración y Difusión de Encuestas en Materia Electoral.

¿Quién va ganando las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?

De acuerdo al estudio presentado una semana antes de las elecciones generales, Samuel Doria lidera la intensión de voto con un 21,2%, mientras que Jorge "Tuto" Quiroga le sigue de cerca con un 20%.

Resultado de la cuarta encuesta. Foto: UNITEL

Además, la encuesta también revela que Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano-PDC) se posiciona en tercer lugar con un 8,3% de la intensión de voto, seguido de cerca por Manfred Reyes Villa (APB-Súmate) con un 7,7%. Por su parte, Andrónico Rodrigues (Alianza Popular) se posiciona con un 5,5%.

Detalles de la cuarta encuesta de intensión de Voto