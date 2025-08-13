Frente a las próximas elecciones de Bolivia, varias restricciones serán impuestas en el país. | Composición LR.

Frente a las próximas elecciones de Bolivia, varias restricciones serán impuestas en el país. | Composición LR.

Las elecciones de Bolivia están programadas para este domingo 17 de julio. Frente a ello, el gobierno ha puesto restricciones a nivel nacional para que los ciudadanos puedan acudir a las ánforas.

Como suele ocurrir en los procesos de votación, los gobernadores de cada departamento deben emitir el Decreto del Auto de Buen Gobierno, donde se establece la 'Ley Seca'. Sin embargo, esta no sería la única restricción para que los residentes puedan votar sin inconvenientes.

¿Qué es la Ley Seca y cuánto durará en Bolivia?

Como es habitual en los procesos electorales, los gobernadores de cada departamento deberán emitir en las próximas horas el Decreto del Auto de Buen Gobierno, en el que se establece la Ley Seca, es decir, la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas desde el viernes 15 de agosto hasta el mediodía del lunes 18 de agosto.

La normativa establecerá que, desde las 00:00 horas del viernes 15 de agosto hasta las 12:00 horas del lunes 18 de agosto, quedará prohibido expender o consumir bebidas alcohólicas en domicilios particulares, tiendas, cantinas, hoteles, restaurantes y cualquier otro establecimiento, ya sea público o privado.

¿Qué otras prohibiciones hay ante las elecciones de Bolivia 2025?

Desde las 00:00 hasta las 23:59 horas del domingo 17 de agosto, los residentes bolivianos tienen prohibido:

Circular con vehículos motorizados, salvo que tenga alguna autorización expresa la autoridad electoral

Trasladar a electores de un recinto a otro por cualquier medio de transporte

Portar armas de fuego, objetos punzocortantes o instrumentos que puedan poner en peligro a la seguridad de las personas

Realizar de reuniones, actos o espectáculos públicos de cualquier tipo.

Manifestarse públicamente en contra o a favor de cualquier candidatura

¿Cuáles son las sanciones para quienes no acaten las prohibiciones?

El decreto departamental dispondrá que los jueces electorales aplicarán las sanciones correspondientes, ya sean pecuniarias, de arresto o trabajo social, según lo estipulado en la normativa vigente.

De acuerdo con el reglamento del Tribunal Supremo Electoral, consumir bebidas alcohólicas durante el período prohibido por ley conlleva una multa equivalente a entre el 21% y el 35% del salario mínimo, establecido en 2.750 bolivianos, es decir, US$397,73. En el caso de quienes vendan o distribuyan bebidas alcohólicas, la multa será equivalente a entre el 47% y el 60% de un salario mínimo.