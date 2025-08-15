Pareja confia en ChatGPT para viajar a Puerto Rico y pierde su vuelo por visado: "No me fio más de ese hij***"
La pareja de españoles compartió su desilusión en redes y aseguró que no volverán a confiar en la inteligencia artificial.
Una pareja de españoles perdió su vuelo a Puerto Rico luego de que ChatGPT les proporcionara información sobre el proceso de visado al país caribeño. El video se hizo viral en las redes sociales debido a las expresiones de la mujer.
Entre lágrimas y coraje, confesaron que habían buscado información en ChatGPT para viajar y no dudaron en seguir los “consejos” para hacerlo, sin imaginar el irónico desenlace.
Españoles pierden su vuelo por confiar en ChatGPT
La joven española contó que ChatGPT les aseguró que, para viajar a Puerto Rico, territorio no incorporado a Estados Unidos, no era necesario tramitar la visa para turistas o algún otro documento. Debido a esta información, no pudieron pasar por inmigración en el aeropuerto.
Inmediatamente, decidieron contar su experiencia en sus historias de redes sociales. “Le pregunté a ChatGPT y me dijo que ‘no’ [sobre la visa para viajar a Puerto Rico],” confesó. “Eso me pasa por no informarme,” lamentó la española, mientras era consolada por su pareja.
Finalmente, afirmó que no volverá a confiar en lo que le aconseja la inteligencia artificial (IA). “No me fío más de ese pedazo de...,” dijo.
¿Se necesita visa para viajar de España a Puerto Rico?
Cuando los usuarios le preguntan a ChatGPT sobre el requerimiento de visa para viajar a Puerto Rico desde España, la IA responde que no. No obstante, aclara que sí se requiere otro documento migratorio.
Consulta a ChatGPT sobre visado a Puerto Rico. Fuente: ChatGPT
Los turistas que desean viajar a Puerto Rico necesitan obtener la autorización electrónica de viaje, conocida como ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes), dado que es un territorio no incorporado a EEUU Esto implica que sigue las mismas leyes migratorias que el territorio estadounidense.