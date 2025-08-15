HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Pareja confia en ChatGPT para viajar a Puerto Rico y pierde su vuelo por visado: "No me fio más de ese hij***"

La pareja de españoles compartió su desilusión en redes y aseguró que no volverán a confiar en la inteligencia artificial.

Pareja de españoles confió en la inteligencia artificial.
Pareja de españoles confió en la inteligencia artificial. | Composición LR

Una pareja de españoles perdió su vuelo a Puerto Rico luego de que ChatGPT les proporcionara información sobre el proceso de visado al país caribeño. El video se hizo viral en las redes sociales debido a las expresiones de la mujer.

Entre lágrimas y coraje, confesaron que habían buscado información en ChatGPT para viajar y no dudaron en seguir los "consejos" para hacerlo, sin imaginar el irónico desenlace.

PUEDES VER: Aviones privados, carros de lujos y mansión en República Dominicana: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

lr.pe

Españoles pierden su vuelo por confiar en ChatGPT

La joven española contó que ChatGPT les aseguró que, para viajar a Puerto Rico, territorio no incorporado a Estados Unidos, no era necesario tramitar la visa para turistas o algún otro documento. Debido a esta información, no pudieron pasar por inmigración en el aeropuerto.

Inmediatamente, decidieron contar su experiencia en sus historias de redes sociales. "Le pregunté a ChatGPT y me dijo que 'no' [sobre la visa para viajar a Puerto Rico]," confesó. "Eso me pasa por no informarme," lamentó la española, mientras era consolada por su pareja.

Finalmente, afirmó que no volverá a confiar en lo que le aconseja la inteligencia artificial (IA). "No me fío más de ese pedazo de...," dijo.

PUEDES VER: Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

lr.pe

¿Se necesita visa para viajar de España a Puerto Rico?

Cuando los usuarios le preguntan a ChatGPT sobre el requerimiento de visa para viajar a Puerto Rico desde España, la IA responde que no. No obstante, aclara que sí se requiere otro documento migratorio.

Consulta a ChatGPT sobre visado a Puerto Rico. Fuente: ChatGPT

Consulta a ChatGPT sobre visado a Puerto Rico. Fuente: ChatGPT

Los turistas que desean viajar a Puerto Rico necesitan obtener la autorización electrónica de viaje, conocida como ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes), dado que es un territorio no incorporado a EEUU Esto implica que sigue las mismas leyes migratorias que el territorio estadounidense.

