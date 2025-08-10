HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

GPT-5 ya es oficial: las novedades que trae el modelo más avanzado creado por OpenAI hasta ahora

Esta nueva creación de inteligencia artificial será más avanzada en tecnología y estará más centrada en las empresas.

Esta nueva herramienta se acerca más a las empresas.
Esta nueva herramienta se acerca más a las empresas. | Foto: Open AI

La inteligencia artificial está creciendo de manera abismal en el mundo, por lo que OpenAI ha lanzado GPT-5, una nueva herramienta con lo más avanzado en tecnología para beneficio del público y de las empresas, con el fin de facilitar el trabajo.

Esta creación de OpenAI incorpora las habilidades de las generaciones anteriores, así como agentes organizadores que actúan en nombre del usuario y capacidades avanzadas para resolver preguntas de matemáticas. El GPT-5 también ofrece mayor precisión en la información y más velocidad que sus predecesores.

PUEDES VER: Gemini presenta Aprendizaje Guiado: la nueva herramienta de IA para mejorar tu estudio

lr.pe

Qué trae de nuevo la herramienta GPT-5?

La principal novedad es que esta nueva IA ofrecerá información más completa; es decir, enviará datos con un mejor desarrollo, lo que permitirá ejecutar múltiples tareas a la vez imágenes, videos y sonido de forma conjunta y coherente.

Otro cambio es el motor de IA, el GPT-4 tenía 128.000 tokens por lo que la herramienta GPT-5 se eleva a más de un millón lo que ayuda a procesar mayor información y datos históricos.

PUEDES VER: Hombre rompe en llanto porque su 'novia' creada con IA perdió la memoria: le pidió matrimonio, pese a tener esposa

lr.pe

También para las empresas, en la presentación se comentó: “Con GPT-5, las empresas que adopten la IA se beneficiarán rápidamente de la experiencia unificada en ChatGPT y, en casos de uso más avanzados, del rendimiento mejorado de la API en agentes y programación. Prevemos que la adopción temprana impulsará el liderazgo del sector en lo que es posible con la IA impulsada por GPT-5, lo que conducirá a una mejor toma de decisiones, una colaboración optimizada y resultados más rápidos en tareas de gran importancia para las organizaciones”.

¿La herramienta GPT-5 será gratis?

Esta herramienta tendrá algunas limitaciones para las personas que usen la cuenta de forma gratuita, por lo que solo tendrán acceso a GPT-5 Mini y GPT-5 Nano, este último más veloz.

Por otro lado, quienes tengan la versión de pago de GPT podrán acceder a otras herramientas, mayor velocidad y mejoras en las capacidades de razonamiento, reconocimiento de contexto fundamental para la fiabilidad de la interacción, lo que la compañía considera “pensamiento estructurado”, así como a capacidad mayor de resolver problemas.

¿El nuevo GPT-5 presentará algunos problemas?

Según explica Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, el público debe sentirse tranquilo si la nueva herramienta presenta algunas fallas, puesto que se está desarrollando poco a poco.

“Tenemos muchos lanzamientos previstos para los próximos meses: nuevos modelos, productos, funciones y mucho más. Pedimos paciencia ante posibles incidencias o saturaciones. El camino puede tener altibajos, pero estamos convencidos de que lo que hemos creado te va a encantar”, comentó.

