GPT-5 ya es oficial: las novedades que trae el modelo más avanzado creado por OpenAI hasta ahora

La inteligencia artificial está creciendo de manera abismal en el mundo, por lo que OpenAI ha lanzado GPT-5, una nueva herramienta con lo más avanzado en tecnología para beneficio del público y de las empresas, con el fin de facilitar el trabajo.

Esta creación de OpenAI incorpora las habilidades de las generaciones anteriores, así como agentes organizadores que actúan en nombre del usuario y capacidades avanzadas para resolver preguntas de matemáticas. El GPT-5 también ofrece mayor precisión en la información y más velocidad que sus predecesores.

Qué trae de nuevo la herramienta GPT-5?

La principal novedad es que esta nueva IA ofrecerá información más completa; es decir, enviará datos con un mejor desarrollo, lo que permitirá ejecutar múltiples tareas a la vez imágenes, videos y sonido de forma conjunta y coherente.

Otro cambio es el motor de IA, el GPT-4 tenía 128.000 tokens por lo que la herramienta GPT-5 se eleva a más de un millón lo que ayuda a procesar mayor información y datos históricos.

También para las empresas, en la presentación se comentó: “Con GPT-5, las empresas que adopten la IA se beneficiarán rápidamente de la experiencia unificada en ChatGPT y, en casos de uso más avanzados, del rendimiento mejorado de la API en agentes y programación. Prevemos que la adopción temprana impulsará el liderazgo del sector en lo que es posible con la IA impulsada por GPT-5, lo que conducirá a una mejor toma de decisiones, una colaboración optimizada y resultados más rápidos en tareas de gran importancia para las organizaciones”.

¿La herramienta GPT-5 será gratis?

Esta herramienta tendrá algunas limitaciones para las personas que usen la cuenta de forma gratuita, por lo que solo tendrán acceso a GPT-5 Mini y GPT-5 Nano, este último más veloz.

Por otro lado, quienes tengan la versión de pago de GPT podrán acceder a otras herramientas, mayor velocidad y mejoras en las capacidades de razonamiento, reconocimiento de contexto fundamental para la fiabilidad de la interacción, lo que la compañía considera “pensamiento estructurado”, así como a capacidad mayor de resolver problemas.

¿El nuevo GPT-5 presentará algunos problemas?

Según explica Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, el público debe sentirse tranquilo si la nueva herramienta presenta algunas fallas, puesto que se está desarrollando poco a poco.

“Tenemos muchos lanzamientos previstos para los próximos meses: nuevos modelos, productos, funciones y mucho más. Pedimos paciencia ante posibles incidencias o saturaciones. El camino puede tener altibajos, pero estamos convencidos de que lo que hemos creado te va a encantar”, comentó.