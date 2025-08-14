HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Joven peruano es atacado con navaja por dos sujetos en España: presunta disputa entre bandas juveniles

Los agentes de la policía municipal de Madrid respondieron rápidamente al incidente, asegurando el traslado del joven peruano al hospital Gregorio Marañón. La Comisaría de Puente de Vallecas investiga el caso.

La policía municipal de Madrid analiza navajas abandonadas y grabaciones de cámaras de seguridad en la zona.
La policía municipal de Madrid analiza navajas abandonadas y grabaciones de cámaras de seguridad en la zona.

En la madrugada de este 14 de agosto, un incidente tuvo lugar en el Puente de Vallecas, Madrid. Sobre las 4:30 de la mañana, un joven peruano de 28 años (quien aún no ha sido identificado) fue atacado con un arma blanca en la calle Payaso Fofó, una zona residencial. La víctima sufrió dos puñaladas, una en el muslo y otra en el hemitórax.

Es importante mencionar que las investigaciones de este caso de presunta disputa entre bandas juveniles que ocasionó el ataque con arma blanca contra un peruano quedó a cargo de los efectivos de la Comisaría de Puente de Vallecas, quienes se encuentran realizando las diligencias correspondientes.

Joven peruano en España casi pierde un ojo tras agresión xenófoba en Madrid: "Nunca me pasó algo como esto"

lr.pe

Madrid, España: joven peruano atacado con navaja presenta mejorías en su estado de salud

Tras el incidente, agentes de la Policía Municipal se presentaron en la escena y escoltaron la ambulancia hasta el hospital Gregorio Marañón para garantizar la seguridad del traslado del herido.

En ese sentido, el servicio de emergencia, Samur-Protección Civil, atendió al joven de 28 años que había sido apuñalado en plena vía pública en las calles de Madrid, España. Según la supervisora de guardia, Montserrat Marcos, la víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca, siendo la más grave la que se encontraba en el lado izquierdo del pecho.

Joven exmarine peruano murió apuñalado en España: trató de pedir ayuda dentro de una farmacia, pero no resistió

lr.pe

Ataque contra joven peruano en España sería por presunta disputa entre bandas juveniles, según la policía de Madrid

Según las investigaciones preliminares de los agentes, dos hombres agredieron al joven, y después huyeron a pie. Durante el escape, abandonaron en la escena del crimen un par de navajas de tipo mariposa, las cuales fueron recuperadas por la policía para la investigación. Y aunque los primeros indicios sugieren que se trató de un altercado entre bandas juveniles, la policía no descarta otras posibilidades.

Cabe señalar que la investigación se centra en el análisis de las armas y en las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. Se espera que estas imágenes puedan revelar la ruta de escape de los agresores y si hubo más personas involucradas en el ataque. Además, la presencia de las navajas mariposa en el lugar ha reforzado la hipótesis de una posible disputa entre bandas, ya que estos objetos son comunes en este tipo de conflictos.

