España enfrenta uno de los peores incendios forestales de su historia en 20 años, según autoridades. Hay al menos tres fallecidos y más de 5.000 desalojados en todo el país. Los focos activos se encuentran principalmente en Ourense, León y Cáceres. La Policía de España detuvo ya detuvo a por lo menos cuatro personas señaladas como presuntos autores del desastre.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, formalizó una petición de ayuda a la Unión Europea para que puedan acabar con los incendios. Francia envió a España dos aviones cisterna Canadair. El noroeste del país concentra la mayoría de los 15 incendios que preocupan a los bomberos y las autoridades.

España en llamas: incendios históricos dejan heridos y víctimas mortales

De acuerdo al medio Deustche Welle, siete personas resultaron heridas hasta el miércoles, entre ellos cuatro brigadistas. Cuatro de los heridos están en estado crítico. Los factores que agravan los incendios son la ola de calor que durará hasta el lunes y las ráfagas de viento. Castilla y León es una de las regiones más afectadas por los incendios. Galicia también sufre graves consecuencias: hay más de 11.500 hectáreas devastadas.

En Zamora y León murieron dos personas que ayudaban de manera voluntaria a combatir las llamas. De acuerdo al El País, "puede ser el peor de la historia de España desde 1968, cuando comenzaron los registros oficiales, con 31.500 hectáreas". Por otro lado, la Guardia Civil detuvo a un hombre de Ourense como presunto responsable de un incendio forestal que calcinó 5.000 hectáreas y en el que resultaron heridos tres brigadistas.

Incendio en O Barco de Valdeorras, Ourense

Incendio forestal en A Pobra do Brolló, Lugo, Cáceres

Incendio forestal de O Barco de Valdeorras (Galicia), el lunes.

