HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?
¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?     ¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?     ¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?     
Tecnología

Apple desmiente a Musk sobre favoritismo a Open AI: asegura que las clasificaciones en la App Store son imparciales

Después de que Elon Musk protagonizó una discusión con el director ejecutivo de OpenAI en X, después de acusarlo de beneficiarse de un favoritismo por parte de Apple, la compañía fundada por Steve Jobs asegura ser imparcial.

Apple desmintió acusación de Elon Musk y negó preferencias por OpenAI.
Apple desmintió acusación de Elon Musk y negó preferencias por OpenAI. | Foto: Composición LR/ TED, IT News & Euronews

El gigante tecnológico Apple rechazó el jueves la acusación del millonario Elon Musk de que su tienda de aplicaciones favorece a ChatGPT, de OpenAI, frente a otros asistentes de inteligencia artificial (IA) rivales, incluido el de su compañía, Grok.

Musk acusó a Apple de favorecer a ChatGPT en su App Store y amenazó con emprender acciones legales, lo que desencadenó una acalorada discusión con el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, esta semana.

PUEDES VER: Grok confunde a los usuarios tras tratar de explicar su suspensión en X por citar "genocidio" en Gaza

lr.pe

Apple desmiente a Elon Musk y niega favoritismo a OpenAI

"La App Store está diseñada para ser justa y libre de sesgos", declaró Apple en respuesta a una consulta de la AFP. "Presentamos miles de aplicaciones mediante gráficos, recomendaciones algorítmicas y listas seleccionadas por expertos con criterios objetivos", explicó.

Apple añadió que su objetivo en la tienda de aplicaciones digitales es ofrecer una "búsqueda segura" a los usuarios y oportunidades para que los desarrolladores den a conocer sus creaciones.

PUEDES VER: Elon Musk acusa a Apple de favorecer a ChatGPT: Sam Altman lo desmiente y lo tacha de hipócrita

lr.pe

Elon Musk acusó a Apple de favoritismo a favor de OpenAI

A principios de esta semana, Musk afirmó en la red social X, de su propiedad, que Apple se estaba "comportando de una manera que hace imposible que cualquier compañía" de inteligencia artificial "llegue al #1 en App Store, lo cual es una inequívoca violación (de la legislación) antimonopolio". Musk no mostró pruebas que respalden su afirmación.

Los usuarios de X respondieron señalando que DeepSeek AI, de China, alcanzó el primer puesto en la App Store a principios de este año, y que Perplexity AI se posicionó recientemente en el primer puesto de la App Store de India.

DeepSeek y Perplexity compiten con OpenAI y la startup xAI de Musk.

Musk afirmó también que su empresa de inteligencia artificial "xAI tomará inmediatamente acciones legales".

Recientemente, OpenAI y xAI lanzaron las nuevas versiones de sus asistentes con IA, ChatGPT y Grok, respectivamente.

Notas relacionadas
Grok confunde a los usuarios tras tratar de explicar su suspensión en X por citar "genocidio" en Gaza

Grok confunde a los usuarios tras tratar de explicar su suspensión en X por citar "genocidio" en Gaza

LEER MÁS
Elon Musk acusa a Apple de favorecer a ChatGPT: Sam Altman lo desmiente y lo tacha de hipócrita

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a ChatGPT: Sam Altman lo desmiente y lo tacha de hipócrita

LEER MÁS
Tesla, de Elon Musk, pagaría US$243 millones tras accidente que causó una muerte en EEUU: falló el sistema de piloto automático

Tesla, de Elon Musk, pagaría US$243 millones tras accidente que causó una muerte en EEUU: falló el sistema de piloto automático

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué no deberías instalar Truecaller, Getcontact, CallApp y otras apps para identificar llamadas desconocidas?

¿Por qué no deberías instalar Truecaller, Getcontact, CallApp y otras apps para identificar llamadas desconocidas?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Credicorp canceló S/1.577 millones a Sunat por controversia tributaria, pero confirma que irá por la vía judicial

¿A qué hora y dónde se estrena 'Betty, la fea' 2 temporada 2?

Samahara Lobatón expone a Jefferson Farfán y lo acusa de querer 'sembrarle' un ampay a Bryan Torres: "Humillándome"

Tecnología

Caída de Twitter: usuarios reportaron fallas en X, la red social de Elon Musk

¿WhatsApp Web no carga en tu computadora? Descubre cómo solucionarlo fácilmente

El iPhone 17 Pro sería más caro que su antecesor: Apple subiría precios por los aranceles de Donald Trump

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Vizcarra preso EN VIVO: así fue el traslado del expresidente a Barbadillo

Rosa María sobre Dina Boluarte y Ley de Amnistía: "Alberto Fujimori y Montesinos hicieron lo mismo"

Dina Boluarte viaja este viernes a isla Santa Rosa en medio de tensiones diplomáticas con Colombia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota