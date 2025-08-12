El presidente de argentino, Javier Milei está impulsando una iniciativa valorizada en 1 millón de dólares a fin de fortalecer las relaciones diplomáticas entre Israel y varios países de América Latina, según el anuncio del Premio Génesis el martes. El proyecto se da en un contexto de intensas críticas internacionales hacia Israel debido a las operaciones en Gaza.

Milei se ha sumado a esta iniciativa a través de los Acuerdos de Isaac, financiados con los fondos del Premio Génesis que Milei recibió hace dos meses en Jerusalén, buscan estrechar los lazos entre Israel, Uruguay, Panamá y Costa Rica. Esta acción refleja la postura firme de Argentina bajo la dirección de Milei, que contrasta con la de otros países latinoamericanos, como Bolivia y Colombia, que han roto relaciones con Israel y retirado a sus embajadores.

Según organizaciones internacionales, en 2026 los Acuerdos de Isaac tienen previsto expandirse a Brasil, Colombia, Chile y posiblemente a El Salvador. Sin embargo, las Naciones Unidas han expresado su condena hacia las acciones de Israel en Gaza, lo que ha generado una creciente tensión en el ámbito diplomático.

Los vínculos de Israel y América Latina recibe impulso financiero del premio Génesis

La Fundación Premio Génesis (GPF) ha anunciado esta semana el lanzamiento de Amigos Americanos de los Acuerdos de Isaac (AFOIA), una nueva organización sin fines de lucro respaldada con una financiación inicial de un millón de dólares. Esta iniciativa, concebida por el presidente argentino Javier Milei, quien recibió el Premio Génesis 2025, tiene como objetivo replicar el éxito de los Acuerdos de Abraham al promover la cooperación diplomática, económica y cultural entre Israel y países clave de América Latina.

Stan Polovets, cofundador y presidente de la Fundación Premio Génesis, explicó que la creación de AFOIA fue inspirada por la visión de Milei, quien recibió el premio por su firme apoyo a Israel durante uno de los momentos más difíciles de su historia. Polovets enfatizó que AFOIA servirá como un vehículo para promover la visión audaz de Milei, alentando a otros líderes latinoamericanos a seguir su ejemplo.

La organización también tiene el objetivo de combatir el antisemitismo y rechazar las ideologías terroristas. "Amenazan nuestros valores y libertades compartidos", indicó Polovets.

¿Qué son los "Acuerdos de Isaac" que promueve Milei?

Es una iniciativa diplomática liderada por el presidente de Argentina, Javier Milei, con el objetivo de acercar a Israel y a América Latina. La propuesta busca estrechar los lazos en áreas como la seguridad, la tecnología, la cooperación económica y el intercambio cultural, fomentando una mayor integración entre Israel y naciones de la región que comparten valores comunes.

Los Acuerdos de Isaac fueron financiados con los fondos del Premio Génesis, otorgado a Milei en Jerusalén durante su visita en junio de 2025. Este galardón, que incluye un millón de dólares, se destina a respaldar proyectos de cooperación entre Israel y países como Uruguay, Panamá y Costa Rica. Por su parte, Milei ha buscado posicionarse como un aliado estratégico de Israel en Latinoamérica, en contraste con otros países de la región, como Bolivia y Colombia, que no comparten cuyos acuerdos.