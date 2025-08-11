HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
Mundo

El país de América Latina donde el salario mínimo mensual apenas alcanza un dólar

Este país de Latinoamérica, cuya economía está cada vez más debilitada, ha llegado al punto de que su salario promedio es de un dólar.

Esto afecta a las personas y las empresas privadas.
Esto afecta a las personas y las empresas privadas. | Foto: AllTrails/archivo GLR/composición LR

Los países de América Latina, en muchos casos, registran un crecimiento económico y una mejora sostenida. Sin embargo, hay otros cuya economía está en constante declive, debido a la devaluación de su moneda, al punto de que el salario mensual apenas alcanza un dólar estadounidense.

Este país ha tenido varios capítulos de crisis económicas; incluso, muchos de sus habitantes decidieron emigrar a diferentes regiones en busca de una mejor calidad de vida y con el objetivo de enviar dinero a sus familias.

PUEDES VER: "Nadie está por encima de la ley": América Latina condena a 3 exmandatarios en lo que va del 2025

lr.pe

¿Cuál es el país en el que el salario mínimo mensual apenas alcanza un dólar?

El país del que se habla es Venezuela. Según el Banco Central de Venezuela (BCV), el dólar equivale a 130,06 bolívares, mientras que el sueldo mínimo, vigente desde marzo de 2022, es de 130 bolívares; es decir, apenas alcanza un dólar para quienes perciben el salario mínimo, lo que evidencia una profunda caída económica.

Ante este sueldo, se establecen las bases para calcular beneficios laborales como vacaciones y liquidaciones, lo que equivale a menos que el costo de una comida en cualquier otra parte del mundo.

Esta situación afecta a trabajadores no solo del sector público, sino también del sector privado. Incluso, según denunció la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), los docentes universitarios ganan entre 1 y 4 dólares mensuales.

PUEDES VER: Bono de Guerra agosto 2025 para trabajadores públicos de más de 115 dólares: fecha de pago y aumento oficial vía Sistema Patria

lr.pe

Venezuela entrega nuevo bonos a los ciudadanos

A pesar de la difícil crisis que atraviesa Venezuela, el presidente Nicolás Maduro entregará el ‘Bono de Guerra’ para combatir la 'Guerra económica' y anunciará un aumento oficial, a través del Sistema Patria, por el cual los trabajadores públicos recibirán 120 bolívares indexados.

Los primeros en recibir el Bono de Guerra serán los trabajadores públicos, el viernes 15 de agosto de 2025; posteriormente, lo recibirán los jubilados, el lunes 18 de agosto, y finalmente los pensionados, el jueves 21 de agosto.

Notas relacionadas
Récord de Iberia en 2025: ¿Cuántos vuelos semanales realizó entre Europa y América Latina?

Récord de Iberia en 2025: ¿Cuántos vuelos semanales realizó entre Europa y América Latina?

LEER MÁS
Estos son los cinco países de América Latina más peligrosos para ser defensor ambiental: Colombia lidera la lista

Estos son los cinco países de América Latina más peligrosos para ser defensor ambiental: Colombia lidera la lista

LEER MÁS
Este es el país de América Latina que cuenta con dos minas de oro y plata que cambiarían la dinámica de su economía

Este es el país de América Latina que cuenta con dos minas de oro y plata que cambiarían la dinámica de su economía

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

LEER MÁS
Evo Morales acusa a Luis Arce de planear fuga a Venezuela a una semana de las elecciones en Bolivia: “Ya se están preparando”

Evo Morales acusa a Luis Arce de planear fuga a Venezuela a una semana de las elecciones en Bolivia: “Ya se están preparando”

LEER MÁS
Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

LEER MÁS
Así fue el atentado que causó la muerte de Miguel Uribe Turbay en Colombia: le dispararon en campaña presidencial en junio

Así fue el atentado que causó la muerte de Miguel Uribe Turbay en Colombia: le dispararon en campaña presidencial en junio

LEER MÁS
China lanza alerta sanitaria por virus infeccioso: ¿Podría llegar a Perú?

China lanza alerta sanitaria por virus infeccioso: ¿Podría llegar a Perú?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

USCIS confirma que inmigrantes indocumentados serán deportados de EEUU si cometen este grave delito en su país de origen

Muere Miguel Uribe Turbay, senador y candidato presidencial colombiano, que sufrió atentado en junio

Cubanos pueden estudiar gratis en Estados Unidos: requisitos para solicitar la beca Hubert hasta el 31 de agosto de 2025

Mundo

Cinco periodistas de Al Jazeera fueron asesinados en Gaza tras un bombardeo israelí a una tienda de campaña

Activista Greta Thunberg anuncia salida desde España para llevar ayuda humanitaria a Gaza

Miles de personas serán evacuadas en Alemania tras hallazgo de bomba de la Segunda Guerra Mundial durante obras

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Gustavo Petro a la prensa: "Ponen a hablar la voz oficial del Perú como si fuera la voz oficial del periodismo Colombiano"

Fiscalía investiga a abogado por atribuirse ilegalmente el decanato del Colegio de Abogados de Lima

Una dura elección: Heduardicidio satiriza las preferencias de una exfiscal de la Nación en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota