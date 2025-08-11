El país de América Latina donde el salario mínimo mensual apenas alcanza un dólar

Esto afecta a las personas y las empresas privadas. | Foto: AllTrails/archivo GLR/composición LR

Los países de América Latina, en muchos casos, registran un crecimiento económico y una mejora sostenida. Sin embargo, hay otros cuya economía está en constante declive, debido a la devaluación de su moneda, al punto de que el salario mensual apenas alcanza un dólar estadounidense.

Este país ha tenido varios capítulos de crisis económicas; incluso, muchos de sus habitantes decidieron emigrar a diferentes regiones en busca de una mejor calidad de vida y con el objetivo de enviar dinero a sus familias.

¿Cuál es el país en el que el salario mínimo mensual apenas alcanza un dólar?

El país del que se habla es Venezuela. Según el Banco Central de Venezuela (BCV), el dólar equivale a 130,06 bolívares, mientras que el sueldo mínimo, vigente desde marzo de 2022, es de 130 bolívares; es decir, apenas alcanza un dólar para quienes perciben el salario mínimo, lo que evidencia una profunda caída económica.

Ante este sueldo, se establecen las bases para calcular beneficios laborales como vacaciones y liquidaciones, lo que equivale a menos que el costo de una comida en cualquier otra parte del mundo.

Esta situación afecta a trabajadores no solo del sector público, sino también del sector privado. Incluso, según denunció la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), los docentes universitarios ganan entre 1 y 4 dólares mensuales.

Venezuela entrega nuevo bonos a los ciudadanos

A pesar de la difícil crisis que atraviesa Venezuela, el presidente Nicolás Maduro entregará el ‘Bono de Guerra’ para combatir la 'Guerra económica' y anunciará un aumento oficial, a través del Sistema Patria, por el cual los trabajadores públicos recibirán 120 bolívares indexados.

Los primeros en recibir el Bono de Guerra serán los trabajadores públicos, el viernes 15 de agosto de 2025; posteriormente, lo recibirán los jubilados, el lunes 18 de agosto, y finalmente los pensionados, el jueves 21 de agosto.