Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos
Mundo

Al Jazeera denuncia la muerte de 5 periodistas suyos en un bombardeo israelí a una tienda de campaña en Gaza

El medio catarí informó sobre 'un ataque israelí selectivo' a una tienda de campaña que albergaba a periodistas en la ciudad de Gaza.

Anas al-Sharif, periodista palestino en la ciudad de Gaza, fue una de las víctimas del ejército israelí.
El medio de comunicación Al Jazeera informó en horas de la tarde sobre la muerte Anas al-Sharif, periodista palestino. Poco tiempo más tarde, anunciaron que cuatro periodistas más entre los que se encuentran Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa perdieron la vida tras un 'un ataque selectivo de Israel' a una tienda de campaña en la ciudad de Gaza.

Poco antes de hacerse público su deceso, Anas al-Sharif publicó en X un video en el que mostraba cómo Gaza era atacada con bombardeos y misiles en lo que se conoce como "cinturones de fuego". El corresponsal de 28 años, según el propio medio, había viajado desde el norte de Gaza para cubrir lo acontecido en el este y sur de la ciudad.

PUEDES VER: Netanyahu promete que Israel "liberará a Gaza de Hamás" y asegura que su plan es el mejor para poner fin a la guerra

lr.pe

Ejército de Israel acusó a Anas al-Sharif de liderar cédula de Hamás

El ejército de Israel emitió un comunicado en el que confirmó de manera deliberada la muerte del periodista Anas al-Sharif. Además, lo acusó de liderar una célula del grupo terrorista Hamás y de promover ataques con cohetes contra civiles y tropas israelíes, alegando que contaba con documentos que aportaban pruebas irrefutables de su conexión con el grupo palestino.

Previamente, la cadena de medios Al Jazeera había denunciado a Israel por llevar a cabo una "campaña de incitación" contra sus periodistas en la Franja de Gaza. El caso de Anas al-Sharif, el más notable, era motivo de preocupación incluso para entidades como el Comité para la Protección de los Periodistas, que aseguraron que estaba "siendo blanco de una campaña de desprestigio militar israelí".

PUEDES VER: Rehén israelí relata en video las condiciones de vida en la Franja de Gaza: "Estoy al borde de la muerte"

lr.pe

Número de periodistas muertos desde el inicio de la guerra con Israel

Desde octubre de 2023, el ejército de Israel ha matado a más de 200 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. En la mayoría de estos casos, las autoridades israelíes acusaron a los periodistas de formar parte de Hamás, en respuesta a los informes de grupos de derechos humanos sobre los abusos israelíes.

Este número, que incluye a varios periodistas de la cadena mencionada y sus familiares, es una muestra de la censura que enfrenta la prensa al informar desde el lugar de los hechos sobre el conflicto en Gaza.

PUEDES VER: "Será una mancha en la frente de la humanidad": bloqueo, hambre extrema y complicidad agrava crisis en Gaza

lr.pe

Netanyahu permite la entrada de periodistas internacionales a Gaza

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, anunció este domingo que ha dado la orden al ejército de su país para permitir el acceso de periodistas internacionales a Gaza, con el fin de ampliar la cobertura del conflicto. Aunque reconoció las dificultades para garantizar su seguridad, aseguró que el proceso se gestionará "de manera responsable y prudente" para proteger a los periodistas.

Desde el 7 de octubre de 2023, solo algunos medios han sido seleccionados para ingresar, siempre bajo el control militar y con reportajes sujetos a estricta censura. La mayoría de los medios internacionales dependen de corresponsales locales para realizar una cobertura desde el lugar de los hechos.

