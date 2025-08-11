HOYSuscripcion LR Focus

Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Mundo

China inicia la construcción del "proyecto del siglo": una megapresa hidroeléctrica capaz de alterar la rotación de la Tierra

China construye una presa hidroeléctrica en el Tíbet que generará el triple de energía que la represa más grande del mundo actualmente.

La represa hidroeléctrica de China en el Tíbet generará 300.000 millones de kWh. Foto: iStock/Periódico de la Energía
China comenzó a construir una presa hidroeléctrica que no se había hecho antes. La obra está sobre el río Yarlung Tsangpo, en el condado de Medog, en el Tíbet. El gobierno llama a este proyecto el "proyecto del siglo". La presa usará un desnivel natural de 2.000 metros para producir una cantidad de energía sin precedentes.

La infraestructura contará con cinco estaciones en cascada, con capacidad para producir 300.000 millones de kilovatios-hora cada año. Eso es tres veces lo que la presa de las Tres Gargantas produce hoy. El costo es de 1,2 billones de yuanes (US$166.000 millones). Este gasto lo convierte en una de las mayores inversiones civiles que se han hecho.

PUEDES VER: Miles de personas serán evacuadas en Alemania tras hallazgo de bomba de la Segunda Guerra Mundial durante obras

lr.pe

¿Cuál es el objetivo principal de la nueva presa hidroeléctrica que China está construyendo en el Tíbet?

El principal propósito de esta megaconstrucción es satisfacer la creciente demanda energética de China y consolidar su liderazgo en energías renovables. Su ubicación estratégica en el Tíbet permite aprovechar un desnivel único en el mundo, maximizando así la capacidad de generación de energía.

Se estima que la presa producirá cada año una cantidad de energía que el Reino Unido consume en un año. La nueva central será importante para el cambio de China hacia la energía limpia. Así, China usará menos combustibles fósiles y su poder en el mercado eléctrico mundial crecerá.

PUEDES VER: Masacre en Ecuador: grupo armado abre fuego contra una multitud que bebía en los exteriores de una discoteca

lr.pe

¿Qué impacto podría tener la construcción de esta presa en la rotación de la Tierra?

Expertos y organismos como la NASA han advertido que el almacenamiento masivo de agua en grandes presas podría alterar sutilmente el eje de rotación de la Tierra. En casos previos, como en la presa de las Tres Gargantas, se calculó un desplazamiento del polo terrestre de hasta 2 centímetros.

Este fenómeno ocurre debido a la redistribución de la masa en el planeta, lo que modifica su momento de inercia. Aunque estos cambios no afectan directamente las estaciones del año, estudios recientes sugieren que podrían tener efectos en el clima a una escala geológica.

