Mundo

Donald Trump se atribuye la reconciliación entre Armenia y Azerbaiyán: "Tendrán una muy buena relación"

El conflicto territorial entre Armenia y Azerbaiyán, que se intensificó en la década de 1980 con la caída de la Unión Soviética, ha dejado un saldo trágico tras varias guerras, redistribuyendo el control de Nagorno-Karabaj.

Armenia y Azerbaiyán firmaron un acuerdo de paz histórico bajo la mediación de Estados Unidos. Foto: AFP.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se atribuyó el logro del acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán que pone fin definitivo a un conflicto territorial prolongado por décadas. "Se comprometen a detener todos los combates para siempre, abrir el comercio, los viajes y las relaciones diplomáticas, y respetar la soberanía y la integridad territorial del otro", dijo Trump durante la firma del texto en la Casa Blanca.

"Tendrán una muy buena relación", aseguró el mandatario. Y añadió: "Si no, llámenme y lo arreglaré", esto ante una posible ruptura del acuerdo entre las dos antiguas repúblicas soviéticas que han librado varias guerras desde el desmembramiento de la Unión Soviética por el Karabaj, una región azerbaiyana entonces poblada por una mayoría armenia.

lr.pe

Armenia y Azerbaiyán firman acuerdo histórico

Armenia y Azerbaiyán firmaron un acuerdo de paz histórico bajo la mediación de Estados Unidos. Este pacto busca poner fin a más de 35 años de conflicto por la región de Nagorno-Karabaj, comprometiéndose ambas naciones a cesar permanentemente los combates, abrir rutas comerciales, permitir los viajes y restablecer relaciones diplomáticas, respetando la soberanía y la integridad territorial mutua.

Uno de los elementos clave del acuerdo es la creación de la ‘Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad internacional’ (TRIPP), un corredor de 43 kilómetros que conectará Azerbaiyán con su enclave de Najicheván a través de territorio armenio. Aunque el control legal del territorio permanecerá bajo Armenia, Estados unidos tendrá derechos exclusivos para su desarrollo.

¿Cuál es la historia del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán?

El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán tiene sus raíces en disputas territoriales y étnicas que se remontan a la época soviética. la región de Nagorno-Karabaj, habitada mayoritariamente por armenios, fue incorporada en 1923 a la República Socialista Soviética de Azerbaiyán como una autonomía. A finales de la década de 1980, con el debilitamiento de la Unión Soviética.

A finales de la década de 1980, con el debilitamiento de la Unión Soviética, los armenios de Nagorno-Karabaj solicitaron su anexión a Armenia, lo que desencadenó enfrentamientos interétnicos y culminó en la Primera Guerra del Alto Karabaj (1988-1994). Este conflicto resultó en la victoria armenia y en el control de Nagorno-Karabaj, aunque nunca fue reconocida internacionalmente como parte de Armenia.

El conflicto resurgió en 2020 con la Segunda Guerra del Alto Karabaj, donde Azerbaiyán, con apoyo de Turquía, recuperó gran parte del territorio que había perdido, incluido Shusha. El acuerdo de alto el fuego mediado por Rusia puso fin a las hostilidades, pero en 2023, Azerbaiyán lanzó una ofensiva militar que resultó en la rendición de las fuerzas armenias en Nagorno-Karabaj y un éxodo masivo.

