Casa Blanca excluye al Wall Street Journal tras cobertura del caso Trump–Epstein: expertos advierten un ataque a la libertad de prensa

El lunes 21 de julio, la Casa Blanca excluyó al Wall Street Journal del grupo de periodistas que cubriría el viaje de Donald Trump a Escocia. La decisión se tomó luego de que el medio difundiera una supuesta carta que Trump habría enviado al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein por su cumpleaños en 2003.

Además, el mandatario estadounidense demandó al Wall Street Journal el pasado viernes 18 de julio por US$10.000 millones, al alegar que la carta difundida era falsa, pues no se presentaron pruebas de que él la hubiera escrito. Según algunos expertos, este suceso evidenciaría una vulneración a la libertad de prensa por parte de Estados Unidos.

La exclusión del WSJ por parte de la Casa Blanca es un ataque a la libertad de prensa

En conversación con La República, Ramiro Escobar, internacionalista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), afirmó que esta situación representa una vulneración a la libertad de prensa. Asimismo, señaló que Trump considera que “la libertad de expresión existe solo si se habla bien de él”. El especialista calificó al mandatario como una figura perturbadora, dado que, tradicionalmente, los presidentes estadounidenses han mostrado respeto por la prensa.

Por su parte, Francisco Belaúnde, periodista y analista político internacional, indicó que estos acontecimientos afectan la imagen de Estados Unidos, la cual ya se encuentra bastante deteriorada desde que Donald Trump asumió el cargo. “Trump está tomando una serie de medidas que violan el estado de derecho”, expresó.

No obstante, no es la primera vez que la Casa Blanca mantiene enfrentamientos con medios de comunicación. Associated Press fue excluida de diversos eventos luego de que la agencia se negara a referirse al golfo de México como “Golfo de América”. “Es algo que Donald Trump viene practicando desde que empezó su segunda gestión. Es alguien que no tolera la crítica; no le gusta que lo cuestionen”, enfatizó Escobar.

Además, las medidas que está tomando Trump no solo lo afectan a él, sino también a la percepción que se tiene de EE. UU. en el ámbito global. Según Francisco Belaúnde, al presidente estadounidense no le interesan los organismos internacionales. “Él prefiere las relaciones multilaterales”, afirmó. No obstante, si Estados Unidos comienza a normalizar la censura, otros países podrían replicar la medida.

Trump y la prensa: una confrontación sin precedentes en EE. UU.

De acuerdo con Ramiro Escobar, las medidas contra los medios de comunicación adoptadas por Donald Trump guardan mayor similitud con las de gobiernos como los de Nicolás Maduro o Vladímir Putin. “Ya se está mirando a Estados Unidos como un problema, un país con un gobierno autoritario”, advirtió el internacionalista.

Según Escobar, han existido pocos precedentes en el país norteamericano en los que presidentes, tanto republicanos como demócratas, hayan mantenido una enemistad con la prensa. Un ejemplo es el de George W. Bush, quien fue duramente criticado por los medios durante la invasión de EE. UU. a Irak en 2003. “Trump, en su primer mandato, también tuvo problemas con la prensa, pero nunca como ahora”, indicó.

Francisco Belaúnde mencionó como antecedente el caso de Richard Nixon y los 'Papeles del Pentágono', cuando el entonces presidente de Estados Unidos intentó impedir que los periódicos publicaran documentos clasificados sobre la guerra de Vietnam en 1971. No obstante, señaló que “es inédito que un presidente agreda abiertamente a los medios”.

