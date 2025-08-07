A través de su cuenta en X, Petro reiteró que Perú violó el Protocolo de Río de Janeiro. | AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró que Perú violó el Protocolo de Río de Janeiro el pasado miércoles a través de una publicación en X, al asegurar que nuestro país se anexó un territorio que le pertenece. Además, mencionó que buscará conversar con nuestras autoridades y, de no llegar a un acuerdo, "irán al derecho internacional".

En cuestionamiento a una nota publicada por el medio local BluRadio, Petro señaló estar en desacuerdo con "la acción de apropiarse de un territorio surgido en el Río Amazonas por ley peruana, sin tener en cuenta la opinión de Colombia". Petro también aseguró que la frontera con Perú es la línea más profunda del fondo del río Amazonas y que las islas al norte de esa línea son de Colombia.

"Parece que a la prensa tradicional colombiana le parece una pendejada que Colombia pierda definitivamente el contacto con el río más grande de América: el Amazonas, corazón de la amazonía y salida al Atlántico. Parece que no saben qué significa que Leticia muera. Parece que no saben que la bioeconomía será el cuarto renglón económico del mundo. Parece que solo piensan en el parque de la 93 o en el Central Park", añadió el mandatario.

¿Qué fue el Protocolo de Río de Janeiro?

Firmado el 24 de mayo de 1934, el Protocolo de Río de Janeiro fue suscrito entre Perú y Colombia con el objetivo de poner fin a la guerra entre ambos países y resolver de manera definitiva su conflicto limítrofe. La soberanía de la cuenca del Amazonas se remonta a la época de la independencia, cuando la Gran Colombia se enfrentó con Perú debido a una controversia limítrofe en la zona de Tumbes, Jaén y Maynas.

Tras etapas de negociaciones, rodeadas por los contextos de la Guerra Colombo-Peruana y el Tratado Salomón Lozano, se logró llegar a un acuerdo luego de que una comisión peruana asistiera a una comisión mixta para Leticia. Con un canciller brasileño como mediador, los puntos de conflicto entre ambas partes fueron disolviéndose.

¿Qué tratados territoriales tiene Perú?

A lo largo de su historia, Perú ha suscrito varios tratados para definir sus fronteras con países vecinos. Entre estos se encuentran:

Brasil:

1851: Convención Fluvial sobre Comercio y Navegación, que marcó la frontera en el río Yavarí. 1909: Tratado Velarde-Río Branco, que definió límites en la cuenca del Amazonas.

1922: Tratado Salomón-Lozano, resolviendo disputas como la de Leticia.

1942: Protocolo de Río de Janeiro, que definió la frontera y terminó el conflicto de la Cordillera del Cóndor. 1998: Acta de Brasilia, para resolver detalles de la frontera.

1929: Tratado de Lima, que resolvió el tema de Tacna y Arica. 1929: Protocolo Complementario, que aclaró lo pactado en el Tratado de Lima. 1930: Acta de Demarcación, que marcó físicamente la frontera.

1909: Tratado con Bolivia, sobre el territorio de Acre y Madre de Dios.

Estos tratados han sido fundamentales para establecer las fronteras y la paz de Perú con sus países vecinos.