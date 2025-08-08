HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump exigiría US$15.000 por visas de EEUU
Trump exigiría US$15.000 por visas de EEUU     Trump exigiría US$15.000 por visas de EEUU     Trump exigiría US$15.000 por visas de EEUU     
Mundo

Trump anfitriona histórico tratado de paz entre Armenia y Azerbaiyán que beneficiaría económicamente a EEUU

Aliyev y Pashinyan señalaron que el acuerdo marca el comienzo de una nueva era de paz por el conflicto Nagorno-Karabaj.

Donald Trump se reúne con los líderes de Azerbaiyán y Armenia para firmar un acuerdo de paz mediado por EE. UU. y con beneficios económicos.
Donald Trump se reúne con los líderes de Azerbaiyán y Armenia para firmar un acuerdo de paz mediado por EE. UU. y con beneficios económicos. | The New York Times

El presidente Donald Trump recibe a los líderes de Azerbaiyán y Armenia, que han firmado un cuerdo de paz mediado por Estados Unidos, durante la reunión de este viernes en el Despacho Oval de Washington D. C. El acuerdo busca mejorar las relaciones económicas entre ambos países, que estaban en un conflicto de gran magnitud por la región de Nagorno-Karabaj, durante casi cuatro décadas. En el encuentro, el mandatario republicano afirmó "Pelearon durante 35 años, ahora son amigos".

Además, el acuerdo incluye los derechos exclusivos de desarrollo de EE. UU. sobre un corredor de tránsito a través del Cáucaso Sur, llamado "Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional". La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, informó que Trump firmará tratados adicionales con ambas naciones, sobre energía, tecnología, cooperación económica, seguridad fronteriza, infraestructura y comercio. El republicano se reunió antes con presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev y el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, de manera separada.

PUEDES VER: ¿Cuál es el rol de Trump en los conflictos globales? Presidente de EE. UU. tiene una estrategia política ''basada en el dominio'', afirma politólogo

lr.pe

¿Qué conflicto existía entre Armenia y Azerbaiyán?

Desde finales de la década de los 80, Armenia y Azerbaiyán han estado en tensión, luego de que Nagorno-Karabaj, región montañosa dentro de Azerbaiyán con mayoría de población armenia, decidiera separarse con el apoyo de Armenia. Ambos países lograron independizarse tras la disolución de la Unión Soviética (URSS) en 1991. En 2023, Azerbaiyán retomó el control total de Nagorno-Karabaj tras una ofensiva militar, lo que llevó a que casi los 100.000 armenios que vivían allí tuvieran que huir y refugiarse en Armenia.

En la reunión en Washington, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, indicó: "Hoy estamos estableciendo la paz en el Cáucaso Sur. Hoy escribimos una nueva gran historia". Por su parte, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, dijo que el acuerdo representaba "abrir un capítulo de paz". "(Estamos) sentando las bases de una historia mejor que la que tuvimos en el pasado", indicó. Por último, Trump afirmó que "los países de Armenia y Azerbaiyán se comprometen a poner fin a todos los enfrentamientos para siempre".

PUEDES VER: Muere Jim Lovell, astronauta y comandante de la misión Apolo 13, a los 97 años en EEUU, confirma la NASA

lr.pe

Trump celebra acuerdo para la paz entre beneficios económicos

El presidente de EE. UU. se felicitó a sí mismo por su rol en el acuerdo, y dijo: "Sufrieron mucho durante tantos años, muchos intentaron encontrar una resolución, la Unión Europea, los rusos, nunca sucedió. Pero con este acuerdo finalmente logramos hacer la paz". Sin embargo, Estados Unidos se beneficiaría del tratado, debido al corredor que conectará Azerbaiyán continental con su región de Najicheván, limítrofe con Turquía, país aliado, a través de territorio armenio.

La nueva ruta impulsada por Trump se desarrollará respetando las leyes de Armenia. Además, Estados Unidos subarrendará los terrenos necesarios a un consorcio encargado de construir la infraestructura y gestionar el proyecto. El líder de la Casa Blanca dio un adelanto del plan en sus redes sociales el jueves por la noche, donde aseguró que los líderes de Armenia y Azerbaiyán firmarán acuerdos económicos con Estados Unidos .“Muchos líderes han intentado poner fin a esta guerra sin lograrlo. Ahora, gracias a mí, eso está cambiando”, agregó.

Notas relacionadas
Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

LEER MÁS
India suspende compra de armas y aviones a Estados Unidos tras avalancha de aranceles del 50% de Trump

India suspende compra de armas y aviones a Estados Unidos tras avalancha de aranceles del 50% de Trump

LEER MÁS
Gobierno de Trump acusa a Maduro de colaborar con cártel de Sinaloa y Tren de Aragua para introducir drogas en EEUU

Gobierno de Trump acusa a Maduro de colaborar con cártel de Sinaloa y Tren de Aragua para introducir drogas en EEUU

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

LEER MÁS
Periodista peruano es arrestado en EEUU y lo envían a la cárcel de Alligator Alcatraz: familia denuncia abuso migratorio

Periodista peruano es arrestado en EEUU y lo envían a la cárcel de Alligator Alcatraz: familia denuncia abuso migratorio

LEER MÁS
Buscaba una flor de colección y fue secuestrado por una de las guerrillas más peligrosas del mundo

Buscaba una flor de colección y fue secuestrado por una de las guerrillas más peligrosas del mundo

LEER MÁS
Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

LEER MÁS
El vuelo más turbulento del mundo pasó por Sudamérica, según Turbli: recorre una de las cadenas montañosas más altas del planeta

El vuelo más turbulento del mundo pasó por Sudamérica, según Turbli: recorre una de las cadenas montañosas más altas del planeta

LEER MÁS
Pareja fallece al caer su auto por un acantilado durante una cita romántica en Brasil

Pareja fallece al caer su auto por un acantilado durante una cita romántica en Brasil

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

¿Cómo hallar cuántos centímetros y metros hay en una pulgada?: Así puedes calcularlo

Mundo

Tobogán del crucero mas grande del mundo se rompe y pasajero sufre graves heridas

Maduro superó a Osama Bin Laden y al hijo de 'El Chapo' Guzmán con la recompensa más alta de EEUU por su captura

Gobierno de Trump acusa a Maduro de colaborar con cártel de Sinaloa y Tren de Aragua para introducir drogas en EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa pedido de 6 meses de prisión preventiva

Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota