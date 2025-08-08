Donald Trump se reúne con los líderes de Azerbaiyán y Armenia para firmar un acuerdo de paz mediado por EE. UU. y con beneficios económicos. | The New York Times

El presidente Donald Trump recibe a los líderes de Azerbaiyán y Armenia, que han firmado un cuerdo de paz mediado por Estados Unidos, durante la reunión de este viernes en el Despacho Oval de Washington D. C. El acuerdo busca mejorar las relaciones económicas entre ambos países, que estaban en un conflicto de gran magnitud por la región de Nagorno-Karabaj, durante casi cuatro décadas. En el encuentro, el mandatario republicano afirmó "Pelearon durante 35 años, ahora son amigos".

Además, el acuerdo incluye los derechos exclusivos de desarrollo de EE. UU. sobre un corredor de tránsito a través del Cáucaso Sur, llamado "Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional". La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, informó que Trump firmará tratados adicionales con ambas naciones, sobre energía, tecnología, cooperación económica, seguridad fronteriza, infraestructura y comercio. El republicano se reunió antes con presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev y el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, de manera separada.

¿Qué conflicto existía entre Armenia y Azerbaiyán?

Desde finales de la década de los 80, Armenia y Azerbaiyán han estado en tensión, luego de que Nagorno-Karabaj, región montañosa dentro de Azerbaiyán con mayoría de población armenia, decidiera separarse con el apoyo de Armenia. Ambos países lograron independizarse tras la disolución de la Unión Soviética (URSS) en 1991. En 2023, Azerbaiyán retomó el control total de Nagorno-Karabaj tras una ofensiva militar, lo que llevó a que casi los 100.000 armenios que vivían allí tuvieran que huir y refugiarse en Armenia.

En la reunión en Washington, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, indicó: "Hoy estamos estableciendo la paz en el Cáucaso Sur. Hoy escribimos una nueva gran historia". Por su parte, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, dijo que el acuerdo representaba "abrir un capítulo de paz". "(Estamos) sentando las bases de una historia mejor que la que tuvimos en el pasado", indicó. Por último, Trump afirmó que "los países de Armenia y Azerbaiyán se comprometen a poner fin a todos los enfrentamientos para siempre".

Trump celebra acuerdo para la paz entre beneficios económicos

El presidente de EE. UU. se felicitó a sí mismo por su rol en el acuerdo, y dijo: "Sufrieron mucho durante tantos años, muchos intentaron encontrar una resolución, la Unión Europea, los rusos, nunca sucedió. Pero con este acuerdo finalmente logramos hacer la paz". Sin embargo, Estados Unidos se beneficiaría del tratado, debido al corredor que conectará Azerbaiyán continental con su región de Najicheván, limítrofe con Turquía, país aliado, a través de territorio armenio.

La nueva ruta impulsada por Trump se desarrollará respetando las leyes de Armenia. Además, Estados Unidos subarrendará los terrenos necesarios a un consorcio encargado de construir la infraestructura y gestionar el proyecto. El líder de la Casa Blanca dio un adelanto del plan en sus redes sociales el jueves por la noche, donde aseguró que los líderes de Armenia y Azerbaiyán firmarán acuerdos económicos con Estados Unidos .“Muchos líderes han intentado poner fin a esta guerra sin lograrlo. Ahora, gracias a mí, eso está cambiando”, agregó.