El presidente Gustavo Petro expresó su desacuerdo con la reciente propuesta del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la cual plantea reducir en casi 50% los recursos que ese país destina a Colombia, con excepción de los recursos destinados a temas de seguridad.

Durante su pronunciamiento, el mandatario recalcó que la cooperación entre ambos países no debe entenderse como una ayuda unilateral, sino como una relación de corresponsabilidad en la que Colombia también ha contribuido de forma significativa. “No nos están ayudando, somos nosotros los que ayudamos. Porque allá no mueren, aquí sí. Y la vida humana es lo que mayor valor tiene. No es el dólar”, sostuvo el jefe de Estado.

Petro cuestiona posible recorte de ayudas de EEUU a Colombia

El presidente Petro señaló que gran parte de los recursos entregados por Estados Unidos a Colombia terminan beneficiando a empresas estadounidenses, sin generar avances productivos frente a la violencia o en la solución de los problemas sociales del país.

Además, el mandatario advirtió que una parte de esos fondos se desvió debido a actos de corrupción dentro de Colombia. En ese sentido, cuestionó la efectividad de la cooperación, al considerar que no ha contribuido de manera significativa a fortalecer la seguridad en su país ni a respaldar a Estados Unidos en la atención de sus problemas sociales internos.

“170 millones no lo pueden guitar, sí, pero si iban a las propias empresas que nos regalaban el billete, y muchos colombianos y colombianas se robaron ese billete, también, por eso no ha tenido un efecto, una eficacia en la intención de que Colombia pueda salir de la violencia, o los Estados Unidos se pueden ayudar desde Colombia en sus problemas sociales conflictivos, como toda sociedad tiene”, indicó Petro.

¿Por qué Estados Unidos quiere recortar los recursos destinados a Colombia?

La Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos propuso, en su presupuesto para el año fiscal 2026, una reducción del 50% en los fondos destinados a Colombia, exceptuando aquellos dirigidos a temas de seguridad. El proyecto será discutido en la Cámara de Representantes en septiembre y, posteriormente, pasará al Senado, donde se prevé una conciliación entre las versiones aprobadas por ambas instancias legislativas.

En el informe, la Cámara Baja expresó su preocupación respecto a la gestión del gobierno del presidente Petro. Entre los puntos mencionados figuran el aumento en el consumo de drogas, incluido, según señalan, por parte de funcionarios del Ejecutivo, y el deterioro de la situación de seguridad en Colombia. Asimismo, el Comité cuestionó la eficacia del Gobierno colombiano en el uso de la ayuda de Estados Unidos, al considerar que no se ha empleado de manera efectiva para avanzar en los objetivos comunes entre ambos países.

Petro y su nueva directriz en su lucha contra el narcotráfico

El presidente también anunció una nueva medida en el marco de la lucha contra el narcotráfico: ordenó que la Armada Nacional asuma el control de los aeropuertos del país, “en lo que al Estado le corresponde”. Según explicó, esta decisión busca afectar las rutas utilizadas para el tráfico de cocaína, así como limitar el ingreso ilegal de armas y mercancías de contrabando.

Cabe mencionar que el posible corte de fondos de Estados Unidos se da un momento en el que el gobierno colombiano propone replantear su relación con dicho país. La apuesta del Ejecutivo es cambiar el enfoque tradicional hacia uno que priorice el desarrollo humano, la justicia social y una visión más integral frente al problema de las drogas.