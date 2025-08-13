HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Bolivianos en el exterior: así pueden votar en las elecciones generales 2025

Cerca de 369.308 bolivianos votarán desde el exterior, con 7.362 seleccionados como jurados electorales, así lo confirmó TSE.

Descubre donde votar desde el exterior este 17 de agosto de 2025 en las elecciones de Bolivia. Foto: Composición LR/ AFP

Más de 7,9 millones de bolivianos están habilitados para participar en las elecciones generales del próximo 17 de agosto, en las que se elegirá al presidente, vicepresidente y a los parlamentarios de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el quinquenio 2025-2030. Los comicios contarán con la participación de ocho partidos políticos y estarán bajo la supervisión electoral de organismos internacionales como la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

Para ello, desde diciembre de 2009, los bolivianos residentes en el extranjero pueden ejercer su derecho al voto, y para estas elecciones se habilitaron 22 países en todo el mundo. Sin embargo, solo 10 no están habilitados por el Gobierno local, Conoce en la siguiente nota cuáles participarán en este proceso electoral.

PUEDES VER: ¿Cómo saber dónde votar en las elecciones Bolivia 2025? verifica tu lugar de votación en "Yo Participo"

lr.pe

¿En qué países podrán votar los bolivianos residentes?

Los bolivianos que residen en el extranjero tendrán la oportunidad de participar en las próximas elecciones generales del domingo 17 de agosto. La información fue confirmada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, el cual ha habilitado a 22 países.

  • Argentina
  • Brasil
  • Chile
  • Perú
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Panamá
  • México
  • Gran Bretaña
  • Estados Unidos
  • España
  • Francia
  • Italia
  • Alemania
  • Bélgica
  • Países Bajos
  • Suecia
  • Suiza

Sin embargo, no habrá votación en Austria, Canadá, China, Corea del Sur, Cuba, Egipto, India, Nicaragua, Rusia y Venezuela.

Principales países donde los bolivianos residentes podrán votar

Según datos del TSE, cinco países concentran cerca del 95% de los bolivianos empadronados fuera de Bolivia:

PaísCiudadanos empadronados
Argentina162.531
España82.273
Brasil47.623
Chile44.801
Estados Unidos15.222

Del total de 369.308 votantes, 7.362 fueron seleccionados mediante un sorteo automatizado para desempeñarse como jurados electorales, con 50% mujeres y 50% hombres, quienes atenderán 1.227 mesas de sufragio en 22 países.

