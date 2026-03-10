HOYSuscripcion LR Focus

Política

Gerente de CPI considera un “error” pensar que Keiko y López Aliaga irán a segunda vuelta: “Hay un gran número de indecisos”

El analista de opinión Omar Castro advierte que hay un 21 % de indecisos al día de hoy, por lo que no se podría afirmar que dos candidatos con perfil de derecha, como lo son Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, pasarán a segunda vuelta.

Castro fue entrevistado por Juliana Oxenford en 'Arde Troya'. Foto: composición LR
Castro fue entrevistado por Juliana Oxenford en 'Arde Troya'. Foto: composición LR

Omar Castro, gerente general de CPI, manifestó que con el gran “número de indecisos que hay” en la intención de voto, es un “error” afirmar que Keiko y López Aliaga pasarán a segunda vuelta. “En un país donde el 30 % es pobre y la desnutrición crónica crece cada día más, ¿podemos llegar a pensar que dos candidatos con perfil de derecha van a pasar a segunda vuelta?... Los indecisos todavía no se manifiestan”, aseveró.

En esa línea, el analista de opinión habló del reclamo por la poca credibilidad de las encuestas en la actualidad cuando lo importante no debería ser si la gente cree en estas, sino que son parte del “derecho a la información” y así poder ver cómo va la intención de voto. “Decir que el primer lugar es Rafael López Aliaga es un error, el primer lugar son los indecisos. O sea, tener 21 % de indecisos a cuatro semanas de la elección es un dato importante”, aclaró. 

WOLFGANG GROZO: ¿QUIÉN ES? Y CRISIS DEL GAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Con respecto a Keiko Fujimori, el gerente de CPI explicó que esta candidata cada vez ha conseguido “menos votación para pasar a segunda vuelta”, lo que la lleva a ser parte de una tendencia a la baja. “Siempre ella ha estado mucho más arriba con ese voto duro que tenía el fujimorismo, que cada vez es más pequeño… Pero 8 % es lo que tiene hoy”, añadió Castro.

