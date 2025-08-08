HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra     
Sigue La Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY     
Mundo

Luis Arce pide a las Fuerzas Armadas de Bolivia prepararse ante amenazas de desestabilización antes de las elecciones

En un evento celebrado en Sucre por los 200 años de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Arce instó a prepararse ante nuevas formas de desestabilización.

Luis Arce instó a las Fuerzas Armadas de Bolivia a estar atentas a cualquier intento de desestabilización.
Luis Arce instó a las Fuerzas Armadas de Bolivia a estar atentas a cualquier intento de desestabilización. | AFP

El presidente de Bolivia, Luis Arce, instó este jueves a las Fuerzas Armadas a prepararse ante amenazas de desestabilización, en un discurso pronunciado en Sucre con motivo de la conmemoración de los 200 años de la institución. A pocos meses de las elecciones bolivianas, el mandatario destacó la necesidad de diseñar una política de defensa con visión a largo plazo.

Estas declaraciones se dan en un contexto histórico marcado por los antecedentes recientes en las elecciones en Bolivia: en 2019, Evo Morales denunció un golpe de Estado tras unas elecciones disputadas por la oposición, y en 2024, Juan José Zuñiga encabezó un intento de golpe de Estado mediante una rebelión militar en la sede del Ejecutivo.

Arce alerta sobre estrategias de desestabilización en Bolivia

Durante su discurso en Sucre, Luis Arce aseguró que Bolivia debe estar preparada para afrontar estrategias híbridas de desestabilización. Como ejemplos, mencionó la ciber guerra, la guerra cognitiva, la manipulación de información, el crimen transnacional y la disputa por recursos naturales estratégicos. Además, destacó el ecocidio como una de las amenazas más grandes y ambiciosas del capitalismo.

"Bolivia debe prepararse no solo para enfrentar amenazas convencionales, sino también amenazas híbridas de desestabilización", declaró Arce, quien subrayó además la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas para adaptarse a los entornos internacionales cambiantes.

Al referirse a los ocurridos en las pasadas elecciones bolivianas, Arce los calificó como un ejemplo de que "la seguridad y defensa del Estado no solo se definen por amenazas externas, sino también por factores internos de conspiración política y ruptura institucional". En este sentido, enfatizó la necesidad de una nueva política para consolidar la estabilidad democrática y la independencia de los órganos de poder.

El contexto previo a las elecciones en Bolivia

A poco más de una semana de las elecciones en Bolivia, ya se perfila un panorama sobre quién podría ser el próximo presidente del país. Un informe de CNN indicó que Samuel Doria Medina, de Alianza Unidad, es quien tiene mayor preferencia entre la población.

Detrás de Doria Medina, se encuentran candidatos como Jorge 'Tuto' Quiroga, Manfred Reyes, Andrónico Rodríguez y Evo Morales (aunque inhabilitado, pero activo políticamente), quienes, aunque con menos apoyo, cuentan con un porcentaje significativo de favoritismo para gobernar Bolivia durante los próximos cinco años.

