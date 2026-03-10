HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Pablo Guede revela que Alianza Lima afrontó problemas físicos ante Melgar: "Tres futbolistas jugaron casi en una pierna”

El entrenador argentino sorprendió al confesar que pese al buen nivel algunos futbolistas jugaron lesionados y tuvo que realizar cambios de urgencia contra Melgar.

Pablo Guede sorprende al contar el rigor físico del partido. Foto: Lr/Latin Media
Pablo Guede sorprende al contar el rigor físico del partido. Foto: Lr/Latin Media

Alianza Lima derrotó a Melgar, en el Alejandro Villanueva, por sexta jornada del Torneo Apertura. El popular equipo de La Victoria dirigido por Pablo Guede fue superior de inicio a fin con Paolo Guerrero liderando el ataque y un enorme Jairo Vélez armando juego en la zona medular. Asimismo, Luis Advíncula recuperó su mejor versión cubriendo la banda. Sin embargo, el técnico aliancista sorprendió al contar los problemas físicos que enfrentaron.

Sin duda, una noche memorable para el pueblo blanquiazul. El entrenador argentino no pudo ocultar su emoción al ver el esfuerzo de sus pupilos y destacó que algunos futbolistas jugaron lesionados en el valioso triunfo contra Melgar.

PUEDES VER: Revelan posible razón por la que Jairo Vélez se fue de Universitario: "Siempre habría alguien por encima de él"

lr.pe

¿Qué dijo Pablo Guede sobre los jugadores lesionados en Alianza Lima?

El cuadro victoriano mostró su mejor versión en la era Guede, aunque tres jugadores no estuvieron al 100% y aún así deleitaron a la hinchada. “Los cambios que hice no fue porque yo quería sino por las circunstancias, tres futbolistas jugaron casi en una pierna. Por eso quiero destacar la humildad, el trabajo y la confianza que nos generó llegar a este triunfo tan importante”, reconoció Pablo Guede en zona mixta.

“Antes no metíamos goles, pero llegábamos y fallábamos. Hoy llegamos y las metimos, aunque también fallamos algunas”, resaltó el DT.

PUEDES VER: Juan Reynoso y su provocativa declaración tras gestos contra hinchas de Alianza Lima: "Esta es mi casa"

lr.pe

Pablo Guede aclara problemas con la prensa deportiva

Pablo Guede estalló al ser consultado por las criticas que hizo contra los medios de comunicación. “¿Yo? Perdón. No. Yo jamás critiqué lo que dijo la prensa. No, no, no. No pongas en mi boca cosas que yo no dije. No, no. Sí lo dijiste. ¿Venían voces que decían que Alianza jugaba mal? ¿Yo dije eso? Yo no dije eso. No dije eso. Jamás me metería con su trabajo. Jamás me metí...¿Qué cambió? Todo lo que acabo de repetir recién, ¿Vale?”, respondió Pablo Guede.

PUEDES VER: Javier Rabanal responde a la hinchada por el estilo de juego de Universitario: "Quieren que ataquemos siempre"

lr.pe

¿Cuándo vuelve a jugar en Alianza Lima?

El siguiente partido de Alianza Lima será ante Deportivo Garcilaso en Cusco por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este choque fue programado para el sábado 14 de marzo a partir de las 6.00 p. m.

