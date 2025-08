Este lunes, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) negó que exista una huelga de hambre en el centro de detención Alligator Alcatraz, en Florida. Sin embargo, el cubano Pedro Lorenzo Concepción, de 44 años, afirma lo contrario: lleva 14 días sin ingerir alimentos en protesta por la incertidumbre de su situación migratoria y las condiciones de su encierro.

Desde la cárcel, Lorenzo indicó que continúa su huelga. “Estoy demasiado débil, pero sigo plantado. Todavía no he comido. Que revisen las cámaras de seguridad si no me creen”, afirmó. El DHS calificó el caso como “noticias falsas” en su cuenta de X. La subsecretaria Tricia McLaughlin criticó a los medios por “repetir acusaciones inexactas” sobre los centros de detención de inmigrantes.

El DHS negó la historia del inmigrante en su cuenta de X.

¿Dónde está el cubano Lorenzo Concepción y quién es?

Lorenzo Concepción ya no se encuentra en Alligator Alcatraz. Este sábado, fue trasladado al centro de detención de Krome, también en Florida. “Lo sacaron para poder decir que en Alcatraz no hay huelga. Ahora lo tienen aislado”, denunció Daimarys Hernández, su esposa y madre de dos de sus hijos. El lunes, el cubano se comunicó con Hernández, quien cuenta que su voz era débil, tenía dolores en el cuerpo y apenas podía caminar. En Krome, le dieron una silla de ruedas.

El inmigrante fue arrestado el 8 de julio durante una cita de rutina en la oficina del ICE en Miramar. Aunque había perdido su residencia permanente hace años, seguía presentándose sin problemas. Sus antecedentes penales incluyen una condena por cuidar una vivienda con cultivos de marihuana y otra por transportar a personas vinculadas al robo de tarjetas. McLaughlin, del DHS, dijo: “Es un traficante de drogas condenado y fue acusado de portar un arma oculta. Una vez más, los medios eligen creerle a un criminal en vez de a los agentes del ICE”.

Su familia considera que Lorenzo ya había redimido sus delitos y desde hace años llevaba una vida estable. Trabajaba en una empresa de servicios audiovisuales, cuidaba a sus hijos y había dejado atrás su pasado. “Si cometiste un error, y pagaste por él, ¿por qué al cabo de los años eso te sigue persiguiendo, y hasta cuándo vas a seguir pagando?”, cuestionó su esposa.

Denuncian condiciones inhumanas en Alligator Alcatraz

Concepción inició su huelga el 22 de julio, harto de la falta de respuestas y de las condiciones del centro. Según él, en Alligator Alcatraz la convivencia es difícil, hay poca comida, problemas de higiene, plagas de mosquitos, infecciones de COVID y muy poca privacidad. A los detenidos solo se les permite bañarse tres veces por semana. “Ya mi vida no me pertenece a mí. ICE decide si vivo o muero”, dijo.

Según el cubano, mientras estaba en el centro, fue llevado al hospital de Kendall por su deteriorado estado, aunque las autoridades niegan hospitalizaciones. Él firmó un documento en el que rechaza recibir alimentos o tratamiento médico. “No quiero comida, me rehúso a cualquier tratamiento”, reiteró el inmigrante. ICE no reconoce la huelga, pero indicó que sigue proporcionando agua y las tres comidas en casos así.