Gobierno de Trump enviará 250 inmigrantes de EEUU a Ruanda tras acuerdo: aceptarán a quienes no tengan antecedentes penales

El gobierno de Donald Trump ha llegado a un acuerdo con Ruanda, para que el país africano reciba hasta 250 personas deportadas desde EE. UU., según informan medios estadounidenses. El trato fue firmado en junio, en Kigali. Un funcionario ruandés indicó que Estados Unidos ya ha enviado una primera lista con 10 personas para que sean evaluadas.

Por su parte, la portavoz del gobierno de Ruanda, Yolande Makolo, indicó: “Nuestros valores están profundamente ligados a la reintegración y la rehabilitación de quienes han pasado por situaciones difíciles”. El país revisará cada caso de manera individual, y aquellos que sean aceptados recibirían capacitación para el trabajo, atención médica y ayuda para encontrar vivienda.

¿Qué inmigrantes serán enviados a Ruanda y por qué?

El recibimiento solo incluiría a inmigrantes que ya hayan cumplido sus penas o no tengan antecedentes penales como delitos sexuales. No habrá deportados que cumplan condenas activas en Ruanda, ya que no existe un convenio que permita trasladar sentencias de EE.UU. Asimismo, las personas deportadas a Ruanda no están obligadas a quedarse en el país de por vida: podrán salir si así lo desean. “Les estamos dando una oportunidad de comenzar de nuevo y contribuir al crecimiento de nuestra economía”, afirmó Makolo.

Trump impulsa políticas para deportar a millones de inmigrantes indocumentados y sigue buscando acuerdos con terceros países para facilitar esas expulsiones, incluso en casos de personas con condenas penales. Algunos países, como Sudán del Sur y el reino de Esuatini, ya han recibido a trece deportados. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por la posible violación de las libertades fundamentales en estos países africanos, además falta de redes de apoyo y desconocimiento del idioma.

Acuerdo incluye subvención económica para Ruanda

Como parte del convenio, Ruanda recibirá apoyo económico de Estados Unidos para albergar a los expulsados, aunque no se reveló el monto exacto. Además, ambas naciones han dejado abierta la posibilidad de ampliar el número de personas acogidas a futuro. En junio, la Corte Suprema de EE.UU. dio luz verde a la política de deportar inmigrantes a terceros países sin que puedan apelar por temor a persecución o daño. No obstante, esta decisión está siendo impugnada y el caso podría volver a llegar a la Corte Suprema.

Mientras tanto, Ruanda es considerado un país con capacidad para recibir inmigrantes. Su presidente, Paul Kagame, ha sido elogiado por haber liderado la transformación del país tras el genocidio de 1994. Sin embargo, también se le acusa de represión interna y de apoyar a grupos armados en la vecina República Democrática del Congo, lo que el mandatario niega. En 2022, el país llegó a un polémico entendimiento con el Reino Unido para recibir a solicitantes de asilo. Sin embargo, el plan se abandonó.