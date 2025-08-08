HOYSuscripcion LR Focus

Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos
Trump exigiría US$15.000 por visas de EEUU
Mundo

Inmigrante de China muere bajo custodia de ICE: fue encontrado sin vida en el baño de un centro de detención de EEUU

La muerte del inmigrante chino ocurrió tras estar tan solo cinco días bajo custodia de agentes del ICE en EE.UU.

Agentes de ICE encuentran sin vida a inmigrante de China en un baño de detención en Estados Unidos.
Agentes de ICE encuentran sin vida a inmigrante de China en un baño de detención en Estados Unidos. | Composición LR

Existen muchas historias de inmigrantes capturados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Algunos de ellos se mantienen a la espera de la justicia de Estados Unidos y otros terminan afrontando la dura experiencia en el día a día.

Sin embargo, ninguna de ambas alternativas está presente en esta trágica historia. Según protocolos internos, el hombre identificado como Chaofeng Ge fue hallado sin vida en las duchas del Centro de Procesamiento de Moshannon Valley de Philipsburg, Pensilvania.

Chaofeng Ge hallado por ICE en baño de EE.UU.

Eran las 5:21 a. m. del 5 de agosto, cuando los agentes del ICE encontraron el cuerpo de Ge colgado en la ducha de su módulo. Diversos médicos trataron de reanimarlo, pero no tuvieron éxito declarando al inmigrante como fallecido a las 6:03 a. m.

La causa de su deceso se concluyó como un atentado contra su vida, según la Policía Estatal de Pensilvania. Incluso, las autoridades encontraron una nota escrita en su mano y no se señaló algún delito.

¿Qué hizo el inmigrante chino para ser arrestado por ICE?

Chaofeng Ge terminó arrestado por ICE el 23 de enero tras supuesto delitos informáticos relacionadas con tarjetas de crédito. "Se descubrió que Ge estaba en posesión de numerosos números de tarjetas de crédito robadas en su teléfono celular", dijo la policía del municipio de Lower Paston.

Por su parte, Ge confesó haber accedido a un dispositivo de otra persona sin su autorización. También, Ge aceptó la culpabilidad por conspiración para realizar el mismo delito el 31 de julio, informó ICE.

