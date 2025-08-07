Inmigrante mexicana en EEUU triunfa con negocio propio de comida estilo Sonora: “Se nos terminó todo en 40 minutos”

María Alcaraz, una inmigrante mexicana, está conquisitando Estados Unidos gracias a su emprendimiento de venta de hot dogs estilo Sonora. Según su cuenta de TikTok, la próspera empresa narró cómo su idea gastronómica llegó a agotar rápidamente todo su inventario en tan solo minutos.

Junto a su esposo, quien fue nominado como el “cocinero estrella”, atienden a más cuarenta personas en menos de media hora, pues su negocio se volvió viral en las redes sociales y entre los vecinos de la comunidad.

Inmigrante mexicana triunfa con negocio de hot dogs en Estados Unidos

Su negocio de hot dogs, inspirado en los tradicionales de Sonora de México, alcanzó una gran demanda gastronómica, lo que llevó a María a agotar su suministro completamente en su segundo día de ventas. “Se nos terminó todo en 40 minutos. No podíamos creerlo. Todo el mundo quería probar nuestros hot dogs”, compartió en uno de sus videos.

María mostró que todos sus comensales hacen largas filas para poder comprar en su negocio familiar. “Aquí ya estamos atendiendo, todavía ni siquiera eran las 19 y para las 19:15 p. m. se nos hizo una cola de unas 20 o 30 personas”, contó a sus seguidores en Estados Unidos.

“Este sábado hicimos el doble de producto, como ya les dije, del miércoles pasado. Aun así, fue bastante la demanda”, se mostró feliz.

Uso de redes sociales para vender en Estados Unidos

El uso de TikTok, Instagram y Facebook fueron clave para ella. En sus publicaciones, María explicó cómo las redes sociales fueron fundamentales para atraer nuevos clientes. “La gente en TikTok comenzó a compartir mis videos y la respuesta fue increíble. Gracias a la plataforma, pudimos ver cómo las ventas aumentaban”, dijo.

A pesar de mostrarse contenta por el rotundo éxito de su emprendimiento, María se disculpó con aquellos que no lograron comprar sus hot dogs. “El próximo miércoles los esperamos”, expresó, prometiendo que pondrá a la venta más productos.