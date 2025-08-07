HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa
Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa     Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa     Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa     
ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU
ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU      ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU      ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU      
Mundo

¿Cuál es el rol de Trump en los conflictos globales? Presidente de EE. UU. tiene una estrategia política ''basada en el dominio'', afirma politólogo

Trump ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz por su mediación en conflictos, pero expertos advierten que su enfoque podría ser una estrategia política.

Donald Trump busca un alto al fuego en conflictos internacionales como Rusia-Ucrania e Israel-Palestina, mientras enfrenta un creciente descontento por su gestión.
Donald Trump busca un alto al fuego en conflictos internacionales como Rusia-Ucrania e Israel-Palestina, mientras enfrenta un creciente descontento por su gestión. | composición LR

El presidente Donald Trump es uno de los principales protagonistas en varios conflictos mundiales vigentes. A pesar de que Estados Unidos no se encuentra en guerra con ningún país, el mandatario ha participado en algunas negociaciones de paz, lo que le ha valido algunas inesperadas (y cuestionadas) nominaciones al famoso Premio Nobel. Actualmente, el mandatario busca un alto al fuego en Ucrania, al igual que en Gaza, en una agenda internacional marcada por numerosas tensiones globales.

En medio de cifras que revelan un descontento creciente de los estadounidenses hacia su administración, es importante entender las razones detrás de las medidas del presidente. El politólogo Andy Philipps Zeballos explica que EE. UU. tiene una política exterior ''basada en el dominio'', entrelazada con la idea de que, como potencia mundial, su democracia y entendimiento ''serían superiores''. Además, el experto advierte que el ''discurso pacifista'' de Trump no se condice con las decisiones que ha tomado en su gobierno.

PUEDES VER: Kremlin lanza advertencia a Trump tras despliegue de submarinos cerca a Rusia: "En una guerra nuclear no hay vencedores"

lr.pe

¿Qué conflictos busca terminar Trump, y por qué?

Actualmente, se sabe que el presidente de EE. UU. se reunirá con el mandatario ruso, Vladímir Putin, para discutir la cuestión del alto al fuego en Ucrania. Sin embargo, medios estadounidenses mencionaron que el republicano estaría buscando una reunión tripartita que incluya a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. Como se sabe, el líder de la Casa Blanca ha puesto un ultimátum a Rusia de 10 días, que expiraría este 8 de agosto. De lo contrario, anunció sanciones. Sobre si ello sigue en pie, comentó: ''Dependerá de él (Putin), veremos lo que tiene que decir. Estoy muy decepcionado".

Además, el líder de la Casa Blanca ha manifestado que el grupo armado de Hamás debe rendirse, y también ha propuesto reubicaciones masivas de la población palestina, en medio de una crisis humanitaria sin precedentes. Recientemente, manifestó que una ocupación total de la Franja de Gaza ''dependerá en gran medida de Israel''. Este jueves, Trump ha instado a los países de Medio Oriente se sumen a los Acuerdos de Abraham (que sentaron las bases para la normalización diplomática entre Israel y varios estados árabes), luego de la ''destrucción'' del arsenal nuclear que Irán ''creó''.

Philipps indica que Israel ''funciona como un aliado estratégico para Estados Unidos en cooperación tecnológica, militar, política en una región como Medio Oriente, que es históricamente inestable'', además de una ''fuerte presencia israelí'' en el Congreso de EE. UU. En el caso de Ucrania, el experto cuestiona el verdadero rol que ha tenido el gobierno estadounidense en el conflicto, y sugiere que Estados Unidos no ha tenido una conducta diplomática preventiva en años anteriores. Además, el politólogo advirtió el papel de ''financista de la guerra'' al cual estaría siendo relegada la Unión Europea, luego de que se acordase que los países miembros de la OTAN aumenten su gasto en defensa.

Este jueves, el presidente de Camboya, Hun Manet, ha nominado a Trump para el Premio Nobel de la Paz, debido a su ''papel crucial'' para que la estabilidad se restaure en su frontera con Tailandia. Anteriormente, el gobierno de Pakistán solicitó el mismo galardón para el republicano, tras ''su decisiva intervención diplomática y su liderazgo fundamental durante la reciente crisis con India". Del mismo modo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció en julio que nominaría al líder de la Casa Blanca para el premio de la Academia Sueca, por su plan para acabar con la guerra en Gaza. ''Está construyendo la paz alrededor del mundo'', afirmó.

Medios internacionales notan la inconsistencia del republicano para acabar con las tensiones globales. A finales de junio, la Casa Blanca también medió el acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo. Sin embargo, aún no ha tenido éxito con los conflictos de Rusia-Ucrania e Israel-Palestina. Esto podría deberse al estilo más agresivo del presidente, que no da resultados con naciones que tienen más en juego. Philipps considera que los movimientos Trump responden a ''un cálculo y estrategia para mejorar su imagen nacional e internacionalmente''. Asimismo, el especialista menciona que el presidente de EE. UU. buscaría quedar como un ''héroe''.

PUEDES VER: Expertos advierten que las políticas económicas de Trump afectarían la capacidad de compra de la clase media en EEUU a futuro

lr.pe

¿Una estrategia política o un plan improvisado?

De acuerdo con la última Encuesta Económica All-America de CNBC, existe una ''clara desaprobación'' de la política exterior de Trump (-14 puntos). A pesar de ello, sus votantes han demostrado ser leales, aunque estos podrían empezar a cuestionar qué tanto está cumpliendo con la premisa de ''Estados Unidos primero''. El politólogo señala: ''Recordamos que (Trump) es alguien que viene de la televisión, es un 'showman' y que conoce muy bien de la importancia mediática de la política y cómo también manipular a las masas a través de los medios de comunicación''.

De acuerdo con Philipps, del mismo modo que la base política de Trump es fiel, él responde a sus exigencias. ''Existe un voto evangélico fuerte en los Estados Unidos al que Trump siempre ha sido muy leal. Incluso en campaña los ha tomado como un público, digamos, objetivo''. A pesar de que el politólogo sostiene que ciertas partes de las decisiones del mandatario pueden ser interpretadas como una ''improvisación'', otros expertos han señalado que la política exterior del presidente podría servirle como una distracción para no responder sobre los problemas internos más urgentes que atraviesa su administración.

Lo cierto es que, popular o no, algunas de las medidas de Trump para acabar con los conflictos estarían perjudicando a la economía del país. Por ejemplo, el presidente aumentará los aranceles para India con un 25% adicional por comprarle petróleo a Rusia, lo que eleva sus impuestos al 50%. Expertos en economía han analizado la política arancelaria del mandatario y han concluido que pone en peligro a los consumidores de clase media, ya que las familias podrían perder su poder de compra. Además, es posible que esto también agrave la inflación en la nación, según medios como The New York Times, CNN o CBS News.

Notas relacionadas
Donald Trump nomina a Stephen Miran para la Reserva Federal tras renuncia de Kugler: ¿quién es y cuándo asumiría?

Donald Trump nomina a Stephen Miran para la Reserva Federal tras renuncia de Kugler: ¿quién es y cuándo asumiría?

LEER MÁS
Trump ordenó al Departamento de Comercio realizar un nuevo censo que excluya a los inmigrantes indocumentados en EEUU

Trump ordenó al Departamento de Comercio realizar un nuevo censo que excluya a los inmigrantes indocumentados en EEUU

LEER MÁS
Malas noticias para Trump: jueza de Florida suspende construcción de cárcel Alligator Alcatraz durante 14 días

Malas noticias para Trump: jueza de Florida suspende construcción de cárcel Alligator Alcatraz durante 14 días

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fuerzas israelíes matan a Suleiman Al-Obeid, histórico exfutbolista de Gaza conocido como el "Pelé palestino"

Fuerzas israelíes matan a Suleiman Al-Obeid, histórico exfutbolista de Gaza conocido como el "Pelé palestino"

LEER MÁS
Héroe de cuatro patas: perro impide asesinato y salva a joven en Colombia

Héroe de cuatro patas: perro impide asesinato y salva a joven en Colombia

LEER MÁS
Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

LEER MÁS
El impactante caso de Diego Fernández, el joven al que asesinaron y esparcieron en 150 huesos bajo tierra

El impactante caso de Diego Fernández, el joven al que asesinaron y esparcieron en 150 huesos bajo tierra

LEER MÁS
Jaime Bayly califica de ‘patético’ al presidente Petro en medio de la tensión por la isla Santa Rosa: "Va de mal en peor"

Jaime Bayly califica de ‘patético’ al presidente Petro en medio de la tensión por la isla Santa Rosa: "Va de mal en peor"

LEER MÁS
Minorías étnicas en China sufrirían extirpaciones de órganos, según expertos de la ONU

Minorías étnicas en China sufrirían extirpaciones de órganos, según expertos de la ONU

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

Mundo

El jefe del Ejército israelí reafirma la ofensiva contra Hamas: "Luchamos por la vida de nuestros rehenes y su derrota"

El jefe del Ejército israelí reafirma la ofensiva contra Hamas: "Luchamos por la vida de nuestros rehenes y su derrota"

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

"No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia y refiere que Petro busca "pretextos"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota