USA

Peruana víctima de extorsión fue arrestada por agentes de inmigración en EEUU: comunidad de Nueva York pide su liberación

Líderes religiosos y defensores de derechos humanos de los inmigrantes en Nueva York exigen la liberación de la peruana.

La inmigrantes huyó de Estados Unidos tras ser víctima de extorsión.
La inmigrantes huyó de Estados Unidos tras ser víctima de extorsión. | Composición LR

El Diario NY confirmó que una estudiante surcoreana y una inmigrante peruana, quien se encontraba tramitando su asilo, fueron arrestadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la primera semana de agosto.

Líderes religiosos y defensores de los derechos de los inmigrantes en Nueva York exigieron a las oficinas de los agentes federales la pronta liberación de ambas mujeres tras considerarlo como detenciones injustificadas.

PUEDES VER: Trump habría usado criterios "cuestionables" para deportar y vincular a venezolanos con el Tren de Aragua, según expertos

lr.pe

ICE arresta a peruana solicitante de asilo

Ketty, quien había solicitado asilo en Estados Unidos tras escapar de extorsiones violentas en Perú, fue detenida por ICE luego de asistir a su audiencia judicial, programada para el jueves.

Su esposo, Este Gardner, relató que, en su país, ella había sido víctima de amenazas de muerte por parte de "matones organizados", que la obligaron a huir junto a su familia.

“Estaba muy emocionada. ‘Todo está avanzando’, pensó”, dijo Gardner. “Asistió a la audiencia y después fue detenida, como tantas otras personas”, agregó, tras revelar que Ketty llegó sola a EEUU hace tres años y seguir todos los pasos del proceso legal de solicitud de asilo.

PUEDES VER: Trump quiere exigir depósitos de hasta US$15.000 a los solicitantes de visa para entrar a EEUU en este 2025

lr.pe

Comunidad de Nueva York pide liberación de peruana arrestada por ICE

El arresto de Ketty, junto con el de otras personas en circunstancias similares, provocó reacciones de rechazo entre líderes comunitarios. Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, condenó enérgicamente estas detenciones, calificándolas como parte de un “sistema de injusticia”.

Según Awawdeh, “Se presentan, siguiendo las reglas de la ley… ¿y qué le está diciendo esto a la gente? ¿Que si asiste a su audiencia judicial, puede que no lo logre, pero si no la asiste, definitivamente será deportado?”.

