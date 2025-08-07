Jeferson de Souza, un hombre sin hogar de Sao Paulo, Brasil, perdió la vida a manos de la Policía Militar tras ser retenido durante más de una hora sin ofrecer resistencia. Los agentes le dispararon tres veces con un fusil.

De acuerdo con el informe de Folha de Sao Paulo, el trágico suceso ocurrió la noche del 13 de junio y fue captado por la cámara corporal de uno de los policías. Las imágenes, que no tienen sonido, muestran a Jeferson con las manos en la cabeza, obedeciendo las órdenes de los oficiales.

PUEDES VER: Policía fuera de servicio abate a un menor de edad que intentaba robar la moto de una mujer en Brasil

Policías asesinan a un hombre desarmado que no opuso resistencia en Brasil

Mientras extendía los brazos con aparente serenidad, como si estuviera dispuesto a ser arrestado, Jeferson de Souza fue alcanzado por tres disparos: uno en la cabeza, otro en el pecho y el último en el brazo. Los agentes responsables de la agresión, el teniente Alan Wallace dos Santos Moreira y el soldado Danilo Gehrinh, fueron detenidos y acusados de homicidio doloso.

La Fiscalía señaló que la policía actuó "por mero sadismo y con absoluto desprecio por la vida humana". Además, el Ministerio Público señaló que el asesinato se cometió de una forma tan violenta que hizo imposible que la víctima pudiera defenderse. Jeferson ya se había entregado y estaba bajo el control de los oficiales cuando, de forma repentina, le dispararon.

PUEDES VER: Hombre detenido por asesinar a su esposa en Brasil es linchado y quemado vivo públicamente por sus vecinos

La defensa de los policías que asesinaron a Jeferson de Souza

En su declaración de los hechos, los oficiales alegaron que el hombre intentó arrebatarle el arma a uno de ellos. Sin embargo, al revisar la grabación, no se observa ningún gesto de agresión por parte de la víctima.

Asimismo, el gobernador Tarcísio de Freitas respondió de inmediato, abriendo una investigación y separando a los policías involucrados, aunque se negó a ofrecer detalles adicionales sobre el incidente.

São Paulo, la capital económica de Brasil, se ha convertido en el centro de un creciente debate sobre la violencia policial. Según cifras de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, en 2024, tanto policías militares como civiles estuvieron involucrados en la muerte de 814 personas.

Los abusos policiales que se cometen en Sao Paulo

En la 57ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un grupo de expertos internacionales alertó sobre un “patrón alarmante de violencia policial” en Brasil, junto con una "pérdida de confianza pública en las fuerzas del orden", especialmente a las "comunidades marginadas". La denuncia se publicó en un informe el 10 de octubre de 2024 en el sitio web de Human Rights Watch.

Los especialistas subrayaron que la policía brasileña causa la muerte de más de 6.000 personas anualmente, y que las personas afrodescendientes tienen tres veces más probabilidades de ser víctimas de estos actos de violencia. Además, según datos del Ministerio Público, solo en los primeros nueve meses de este año, las muertes causadas por la policía aumentaron un 46%.