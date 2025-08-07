HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     
ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU
ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU      ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU      ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU      
Mundo

Polémica en Brasil: policías asesinan de 3 disparos a un hombre desarmado y que no opuso resistencia

Jeferson de Souza, un hombre sin hogar, fue asesinado por la Policía Militar en Sao Paulo, Brasil, tras ser retenido sin oponer resistencia.

Jeferson de Souza fue asesinado a tiros por policías de Sao Paulo, Brasil.
Jeferson de Souza fue asesinado a tiros por policías de Sao Paulo, Brasil. | G1

Jeferson de Souza, un hombre sin hogar de Sao Paulo, Brasil, perdió la vida a manos de la Policía Militar tras ser retenido durante más de una hora sin ofrecer resistencia. Los agentes le dispararon tres veces con un fusil.

De acuerdo con el informe de Folha de Sao Paulo, el trágico suceso ocurrió la noche del 13 de junio y fue captado por la cámara corporal de uno de los policías. Las imágenes, que no tienen sonido, muestran a Jeferson con las manos en la cabeza, obedeciendo las órdenes de los oficiales.

PUEDES VER: Policía fuera de servicio abate a un menor de edad que intentaba robar la moto de una mujer en Brasil

lr.pe

Policías asesinan a un hombre desarmado que no opuso resistencia en Brasil

Mientras extendía los brazos con aparente serenidad, como si estuviera dispuesto a ser arrestado, Jeferson de Souza fue alcanzado por tres disparos: uno en la cabeza, otro en el pecho y el último en el brazo. Los agentes responsables de la agresión, el teniente Alan Wallace dos Santos Moreira y el soldado Danilo Gehrinh, fueron detenidos y acusados de homicidio doloso.

La Fiscalía señaló que la policía actuó "por mero sadismo y con absoluto desprecio por la vida humana". Además, el Ministerio Público señaló que el asesinato se cometió de una forma tan violenta que hizo imposible que la víctima pudiera defenderse. Jeferson ya se había entregado y estaba bajo el control de los oficiales cuando, de forma repentina, le dispararon.

PUEDES VER: Hombre detenido por asesinar a su esposa en Brasil es linchado y quemado vivo públicamente por sus vecinos

lr.pe

La defensa de los policías que asesinaron a Jeferson de Souza

En su declaración de los hechos, los oficiales alegaron que el hombre intentó arrebatarle el arma a uno de ellos. Sin embargo, al revisar la grabación, no se observa ningún gesto de agresión por parte de la víctima.

Asimismo, el gobernador Tarcísio de Freitas respondió de inmediato, abriendo una investigación y separando a los policías involucrados, aunque se negó a ofrecer detalles adicionales sobre el incidente.

São Paulo, la capital económica de Brasil, se ha convertido en el centro de un creciente debate sobre la violencia policial. Según cifras de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, en 2024, tanto policías militares como civiles estuvieron involucrados en la muerte de 814 personas.

PUEDES VER: Joven de 19 años ordena el asesinato de su padre en Brasil para quedarse con una herencia de US$360.000

lr.pe

Los abusos policiales que se cometen en Sao Paulo

En la 57ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un grupo de expertos internacionales alertó sobre un “patrón alarmante de violencia policial” en Brasil, junto con una "pérdida de confianza pública en las fuerzas del orden", especialmente a las "comunidades marginadas". La denuncia se publicó en un informe el 10 de octubre de 2024 en el sitio web de Human Rights Watch.

Los especialistas subrayaron que la policía brasileña causa la muerte de más de 6.000 personas anualmente, y que las personas afrodescendientes tienen tres veces más probabilidades de ser víctimas de estos actos de violencia. Además, según datos del Ministerio Público, solo en los primeros nueve meses de este año, las muertes causadas por la policía aumentaron un 46%.

Notas relacionadas
Una madre brasileña, acusada de matar a sus cinco hijos, es capturada en Portugal: los envenenó con sedantes

Una madre brasileña, acusada de matar a sus cinco hijos, es capturada en Portugal: los envenenó con sedantes

LEER MÁS
Adolescente de 16 años asfixia y mata a su prima menor en Brasil: confesó que llevaba tres meses planificando crimen

Adolescente de 16 años asfixia y mata a su prima menor en Brasil: confesó que llevaba tres meses planificando crimen

LEER MÁS
Los aranceles de Trump a Brasil entraron en vigor, mientras Lula se mantiene firme: "La soberanía no está en discusión"

Los aranceles de Trump a Brasil entraron en vigor, mientras Lula se mantiene firme: "La soberanía no está en discusión"

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

LEER MÁS
Trump habría usado criterios "cuestionables" para deportar y vincular a venezolanos con el Tren de Aragua, según expertos

Trump habría usado criterios "cuestionables" para deportar y vincular a venezolanos con el Tren de Aragua, según expertos

LEER MÁS
Joven influencer termina ahogándose en plena transmisión en vivo al intentar hacer un peligroso reto viral de TikTok

Joven influencer termina ahogándose en plena transmisión en vivo al intentar hacer un peligroso reto viral de TikTok

LEER MÁS
Petro insiste en que Perú violó tratado territorial y buscará conversar, pero "si no quiere, irán al derecho internacional"

Petro insiste en que Perú violó tratado territorial y buscará conversar, pero "si no quiere, irán al derecho internacional"

LEER MÁS
Hallazgo histórico en el océano Atlántico: este país de América Latina descubrió una de las mayores reservas de petróleo y gas natural

Hallazgo histórico en el océano Atlántico: este país de América Latina descubrió una de las mayores reservas de petróleo y gas natural

LEER MÁS
Dólar BCV y dólar paralelo hoy en Venezuela: cotización actualizada y tasa de cambio oficial para este jueves 7 de agosto

Dólar BCV y dólar paralelo hoy en Venezuela: cotización actualizada y tasa de cambio oficial para este jueves 7 de agosto

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

Mundo

El jefe del Ejército israelí reafirma la ofensiva contra Hamas: "Luchamos por la vida de nuestros rehenes y su derrota"

El jefe del Ejército israelí reafirma la ofensiva contra Hamas: "Luchamos por la vida de nuestros rehenes y su derrota"

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

"No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia y refiere que Petro busca "pretextos"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota