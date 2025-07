El desenlace de la guerra comercial entre Estados Unidos y Brasil sigue siendo una incógnita. Ante las amenazas arancelarias de Donald Trump, Lula da Silva respondió con determinación y afirmó que el país que gobierna no cederá frente a las medidas impuestas a Jair Bolsonaro, motivo principal por el que Trump incluyó a Brasil en la lista de 'países enemigos'.

La escalada comercial entre Estados Unidos y Brasil puede resultar perjudicial para ambos países. Para profundizar en la coyuntura arancelaria, La República consultó a Israel Dutra y Farid Kahhat, especialistas en asuntos internacionales, quienes comparten su opinión sobre la guerra arancelaria.

Efectos de la guerra comercial entre Brasil y Estados Unidos en América Latina

Para Farid Kahhat, político e internacionalista peruano, Donald Trump es una pieza clave en la guerra comercial entre Brasil y Estados Unidos. Tras más de seis meses de gobierno, resalta que el presidente es muy volátil respecto de la imposición de aranceles. En contraposición, señala que el caso de Brasil es tan arbitrario que podría ser llevado ante una corte de justicia.

Las grandes economías de América Latina pueden verse afectadas por la devaluación del dólar, lo que representa una presión económica por parte de Estados Unidos, en un contexto donde los principales países de la región pueden enfrentar consecuencias en sus importaciones con ambos países implicados.

Por su parte, Israel Dutra, sociólogo y líder de movimientos políticos y sociales, refuerza el peso de Brasil y Estados Unidos a nivel mundial, aunque advierte que toda escalada podría alcanzar niveles inciertos.

"La idea de guerra, incluso siendo arancelaria, esconde conflictos, por lo tanto, agresiones. Esto directa o indirectamente puede afectar al comercio y a la economía de varios países. Esto provocaría un daño futuro aún incalculable", señaló el dirigente del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) de Brasil.

La respuesta de Brasil ante las presiones arancelarias de Estados Unidos

Kahhat asegura, de manera precisa, no creer que Estados Unidos logre imponer una tasa del 50% de aranceles a Brasil. "Esto es el inicio de una negociación", afirma. Sin embargo, señala que Lula, antes de este "impase", no era tan conocido. Ante esto, los propios empresarios "bolsonaristas" no quieren que se apliquen aranceles a sus exportaciones, por lo que defenderán la soberanía de su país, ya que consideran injusto aplicar estos impuestos.

La coyuntura actual favorece la posición política de Bolsonaro, asegura el especialista. Aunque descarta que Lula recurra al poder judicial brasileño para intentar evadir sus cargos, sostiene que encontrará una salida para evitar que todas las partes involucradas se vean afectadas.

Para Dutra, el gobierno de Brasil ha actuado correctamente en su gestión, invocando la ley de reciprocidad económica. La opinión de los principales actores económicos brasileños se basa en puntos positivos como la producción de acero, café y productos de necesidad básica.

El Supremo Tribunal Federal (STF) no tiene intención de ceder ante el chantaje, por lo que visualiza con optimismo la idea de una amnistía, además de una posición de fuerza brasileña que él mismo califica como "interesante".

Los peligros de que Lula ceda a las condiciones de Trump para evadir los aranceles impuestos

Asegurando que no tiene la capacidad para liberar a Bolsonaro de sus cargos, Farid menciona que las sanciones perjudican principalmente a la economía de este país, dentro de un conjunto de medidas que, según sus propias palabras, son responsabilidad de las autoridades judiciales y del gobierno de Brasil.

El gran problema de Brasil radica en el déficit comercial. Sin embargo, Kahhat asegura que existe la posibilidad de una concesión a través del BRICS, teniendo en cuenta las "actitudes complacientes" de Bolsonaro en tiempos de regímenes autoritarios.

Dutra asegura que, si Lula acepta los pedidos de Trump, los peligros serían inimaginables, ya que afirma que la postura de Trump viola todas las normas de la soberanía brasileña y los parámetros del derecho internacional.

El parlamento brasileño es consciente de que cuenta con sus propios órganos y funcionamiento, por lo que alterarlos y subvertirlos mediante amenazas externas —llámese ceder a las amenazas de Trump— sería el inicio de un camino para "transformar a Brasil en una colonia", algo que ya se disipó hace muchos años.

La relación entre los aranceles impuestos y la sociedad Brasil-China en Sudamérica

El politólogo peruano no duda de que la alianza entre Brasil y China es una de las razones que motivaron a Trump a enviar la carta arancelaria a Lula. "Brasil tiene un alineamiento importante en el ámbito político con China mediante los BRICS."

Pese a ello, resalta que en esta región Brasil no es el único país que tiene a China como principal socio comercial. Salvo Colombia y Ecuador, todos los países están alineados políticamente con el país asiático, lo que destaca que esto habla muy bien de las relaciones políticas de China con Sudamérica.

Dutra es directo al afirmar que la postura de Trump es un ataque directo a los BRICS, una asociación que incluye a China como aliado estratégico, principal socio de Brasil en varias áreas, algunas de las cuales generan mejor rentabilidad que las alianzas estadounidenses-brasileñas.

El político brasileño señala que, detrás del problema político que afecta a la soberanía brasileña, existe un intento de impedir la expansión de lazos que Estados Unidos no puede controlar. Esto podría ser contraproducente para Brasil, ya que el efecto sería contrario al que Trump desearía.

Brasil frente a las tensiones arancelarias: oportunidad para liderar un bloque de países del BRICS

Kahhat asegura que Brasil debería liderar una respuesta conjunta en representación de todos los países de la región. Si bien hasta ahora no lo ha hecho, menciona que el contexto arancelario actual representa un incentivo, pero que, hasta el momento, solo observa un interés de Lula a nivel individual.

Finalmente, señala que "queda claro que no hay que confiar para nada en Estados Unidos", ya que, aunque se pueda negociar algo distinto, Trump siempre empieza con el pie en alto. Además, los países de la región deben reducir su exposición a la economía norteamericana para no ser víctimas en el futuro de decisiones tan arbitrarias como esta.

Israel asegura que Brasil, con este enfrentamiento, tiene la oportunidad de destacarse como un país de liderazgo multilateral, y no solo hacer frente a las medidas de Trump, sino también a cualquiera que intente usar la fuerza para interferir en las reglas del comercio global.

"Trump está saliendo más débil, no más fuerte", asegura Dutra, en fechas previas al 1 de agosto, fecha límite establecida para la entrada en vigor de los aranceles. Esta es una oportunidad para que Brasil lidere un bloque de países que se opongan a este tipo de subordinación.

Países que peligran su soberanía con las imposiciones de Trump

Uno de los países cuya soberanía podría verse afectada, menciona Farid, es Panamá. La intención de Trump de tomar el canal de Panamá y las amenazas de sanciones responden al intento de bloquear los puertos que conectan a este país con las empresas chinas. En el caso de nuestro país, recordó que el presidente estadounidense aplicó un arancel del 10%, en una violación al Tratado de Libre Comercio (TLC). "Nos está haciendo daño gratuitamente", sentencia.

Más allá de lo que pueda pensar Trump respecto a ideología y acciones concretas, Kahhat asegura que objetivamente es malo para el Perú y sería conveniente que "la derecha lo acepte de una buena vez". Como punto aparte, criticó la forma en que trata a los peruanos residentes en Estados Unidos como criminales por ser indocumentados, además de aplicar un arancel a las remesas.

Israel Dutra, por su parte, asegura que países como Groenlandia, cuyo territorio Trump intentó adueñarse, Canadá, envuelto en amenazas en el contexto electoral, y Panamá, con la búsqueda del presidente de adueñarse de su canal, son algunos de los países cuya soberanía podría verse afectada. Por el contrario, describe el caso de Argentina con Javier Milei, que se beneficia, ya que Trump se alinea con estas ideas respecto a la imposición de reglas, intereses y privilegios a otros países.

En una reflexión final, Dutra señala que las amenazas arancelarias de Trump representan una oportunidad para que los países, no solo de América Latina, sino también de todo el mundo, fortalezcan sus relaciones diplomáticas en la región, lo que él describe como "una posibilidad para que el mundo conozca la victoria".