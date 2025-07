Trump pierde apoyo en Estados Unidos: mayoría de encuestados rechaza su política migratoria y manejo económico

Donald Trump escribió recientemente en su cuenta de Truth Social que Estados Unidos “estaba muerto, con casi ninguna esperanza de resurgimiento” y que en seis meses ha logrado que sea el “país más respetado del mundo”. Sin embargo, recientes encuestas, elaboradas por CBS News y The Economist, no reflejan que su presunto mérito sea reconocido por los estadounidenses. Aunque mantiene el respaldo de republicanos, la aprobación del presidente decrece de manera sostenida en sectores independientes, votantes hispanos y estados clave que antes lo respaldaron.

La política migratoria, medidas económicas y el reciente debate por los archivos del caso Epstein son determinantes en el actual escenario. Según CBS News, "la aprobación del programa de deportación ha disminuido en estos meses hasta llegar a ser ligeramente negativa ahora", con un apoyo limitado casi exclusivamente al grupo que avala MAGA (Make América Great Again) y republicanos. El panorama amenaza con debilitar el poder político del presidente en la segunda mitad de su mandato.

Desaprobación general de estadounidenses a 182 días

A seis meses del inicio de su segundo gobierno, el índice de aprobación de Donald Trump ha descendido a su nivel más bajo desde que fue reelecto. De acuerdo a lo recabado por CBS con YouGov, solo el 42% de estadounidenses aprueba su gestión general. Por su lado, The Economist, señala que su aprobación neta se mantiene por debajo de - 10 desde hace varias semanas. La tendencia refuerza la percepción de un liderazgo estancado, donde solo su base más fiel mantiene su respaldo.

El apoyo que el presidente logró en sectores tradicionalmente demócratas, como votantes hispanos, también se redujo. En las últimas elecciones, Trump logró convencer hasta al 50% de este electorado. Hoy, las cifras indican que solo un tercio mantiene su aprobación. El sentimiento de discriminación por las redadas migratorias habría acelerado el distanciamiento de dicho sector.

Cae el apoyo al manejo migratorio de Trump

Las políticas de deportaciones, inicialmente respaldadas por la mayoría, sufren hoy un rechazo claro. El 52% de estadounidenses encuestados por CBS News percibe que el gobierno prioriza la expulsión de inmigrantes que no representan un peligro criminal, mientras que solo el 44% piensa que sí lo son. Además, el uso intensivo de centros de detención contribuye al malestar social, con un 58% que se opone a su forma de funcionamiento.

Incluso en la base MAGA, algunas voces han expresado insatisfacción con el manejo de los centros de detención. Mientras tanto, fuera del núcleo republicano, el programa de deportaciones es visto como excesivo y perjudicial. Aunque muchos reconocen que las medidas han reducido los cruces ilegales de la frontera, el debate gira en torno al trato interno hacia los inmigrantes y la selectividad de las deportaciones. El retroceso del respaldo hispano también responde a esta política.

Preocupación por la economía en Estados Unidos

Siete de cada diez estadounidenses consideran que la administración de Trump no hace lo suficiente por controlar la inflación, según la encuesta de CBS. El estudio indica que casi dos tercios (el 60%) desaprueba la manera en que se está manejando la inflación, lo que representa el mayor nivel de desaprobación hasta ahora.

La implementación de la denominada 'gran y hermosa' ley (One Big Beautiful Bill), presentada por Trump como su mayor logro legislativo, no ha logrado revertir la percepción negativa. La norma extiende recortes fiscales previos, pero a costa de reducir programas sociales y aumentar el déficit. Según The Economist, los estadounidenses rechazan esta legislación por un margen de 18 puntos porcentuales y perciben que beneficia principalmente a los sectores más ricos.

Tras la aprobación de este proyecto de ley, la popularidad de Trump en salud, impuestos y gasto público se desplomó. La ley afecta directamente a los más vulnerables: recorta Medicaid y SNAP (asistencia alimentaria), lo que podría dejar sin cobertura médica a más de 11 millones de personas y afectar a 2 millones de niños.

A ello se suma la decepción ante la promesa de Trump de una economía más próspera. La combinación de medidas proteccionistas, aranceles y gasto deficitario ha aumentado la incertidumbre y el riesgo de recesión. El descontento sobre este aspecto crece incluso entre votantes que antes lo apoyaban. Una encuesta de abril elaborada por The Economist y YouGov mostró que el apoyo de republicanos cayó de +85 a +72 en pocos meses.

¿Qué repercusión tiene la posible vinculación de Trump con el caso Epstein?

El caso de los archivos de Jeffrey Epstein representa otro factor que alimenta el clima de desconfianza hacia las élites políticas, aunque de momento no afecta directamente la aprobación presidencial. Según CBS, el tema no influye de manera significativa en la base MAGA. Aún así, la mayoría de los estadounidenses, incluidos republicanos y simpatizantes de Trump, exigen la publicación total de los documentos.

De acuerdo a The New York Times, tanto republicanos como demócratas en el Capitolio han pedido la desclasificación de más documentos relacionados con el caso e insisten en que la divulgación parcial de testimonios es insuficiente para aclarar el alcance de las relaciones de Epstein con figuras políticas. Trump, por su parte, ha tratado de restar importancia al tema frente a su base, calificando el asunto como un 'hoax' (fraude) perpetrado por demócratas radicales.

No obstante, el clima de sospecha y desconfianza sigue vigente: un exempleado de Epstein declaró al FBI sobre un encuentro 'inquietante' con Trump en los años 90. Ello sumado a reportes periodísticos han reavivado el interés público y mediático, aunque el presidente ha negado los cargos y ha demandado a Wall Street Journal por difamación.