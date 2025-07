No hay registros de un "acuerdo comercial de 20 años" entre Brasil y China tras el aumento arancelario de Donald Trump

Mediante una carta divulgada el 9 de julio en la red social Truth Social, Donald Trump anunció que impondrá aranceles del 50% a las importaciones de Brasil a partir del 1 de agosto, al acusar una "cacería de brujas" hacia el expresidente Jair Bolsonaro, sometido actualmente a juicio. En respuesta, Luiz Inácio Lula da Silva reafirmó la soberanía de su país y propuso que aplicará la Ley de Reciprocidad Económica. Este episodio se produce en medio de la guerra arancelaria impulsada por el presidente de Estados Unidos contra varios países del mundo; en especial, aquellos que integran el BRICS.

En este contexto, se hicieron virales en Facebook y X unas publicaciones que aseguran un supuesto acuerdo comercial de 20 años entre Brasil y China. Incluyen, de igual manera, una imagen compuesta por los jefes de Estado de ambas naciones, Lula da Silva y Xi Jinping, respectivamente. Al primero de estos se le atribuye el siguiente comentario: "No más aranceles estadounidenses".

PUEDES VER: Video donde Luis Enrique estalla contra sus jugadores no se relaciona con la derrota del PSG ante Chelsea en el Mundial de Clubes

Desde que fueron posteadas el 10 de julio, acumulan en conjunto más de 55.600 reacciones y 5.400 reposteos. Sin embargo, se trata de una información carente de registros oficiales.

Desinformación sobre Brasil y China. Foto: captura de X / Facebook

No hay ningún comunicado del gobierno de Brasil que confirme la suscripción de un "acuerdo comercial de 20 años" con China

En primer lugar, accedimos a los canales oficiales del Gobierno de Brasil (Facebook, X, Instagram y sitio institucional) y revisamos sus publicaciones a partir del 10 de julio, fecha atribuida a la firma del supuesto acuerdo comercial de 20 años. No obstante, no hallamos ningún resultado que certifique la existencia de tal resolución. Igualmente, tampoco hay algún posteo de Lula da Silva en sus redes sociales (Facebook, X e Instagram) que aborde esa cuestión ni el comentario "No más aranceles estadounidenses".

Con respecto a las declaraciones reales que expuso el líder brasileño tras conocer la advertencia de Trump, hallamos un video en X que muestra su posición política sobre el hecho en cuestión (aquí, aquí), en el marco de una entrevista concedida al noticiero Jornal Nacional de TV Globo. "Es hora de que Brasil demuestre que quiere ser respetado en el mundo. Y que no aceptamos insultos de nadie", aseveró. No se escuchó en ningún momento la frase "No más aranceles estadounidenses".

Comentarios de Lula da Silva acerca del aumento de aranceles impuesto por Trump. Foto: captura de X

Al escribir las palabras clave "Brasil", "China", "acuerdo comercial" y "2025" en el buscador de Google, encontramos un artículo publicado el 13 de mayo por el Gobierno brasileño. Al respecto, dio a conocer la firma de un acuerdo que implementa un plan de cooperación entre el país sudamericano y China. La actividad fue efectuada por el ministro de Casa Civil, Rui Costa, y su par chino, Zheng Shanjie, alto representante de un departamento estatal vinculado a la economía. Este fue el siguiente paso del convenio establecido en noviembre del 2024, durante una visita de Xi Jinping a Brasilia.

Dicho plan de cooperación cuenta con una duración de 10 años y abarca un total de 37 puntos referentes a diversos campos, tales como industria, agricultura, tecnología, deporte, infraestructura, entre otros. En la actualidad, China es el principal socio comercial de Brasil, una tendencia que nació en 2009 cuando el gigante asiático desplazó a Estados Unidos como el mayor destino de las exportaciones brasileñas.

Por otro lado, una nota difundida el 10 de julio por La República dio cuenta de un nuevo acuerdo entre Brasil y China en torno a la construcción del Tren Bioceánico que conecte los océanos Atlántico y Pacífico, desde el puerto brasileño de Ilheus hasta el peruano de Chancay. Concretado el 7 de julio durante la cumbre del BRICS en Río de Janeiro. De acuerdo con el economista Christian Chávez, citado en el informe, este proyecto implica una enorme ventaja económica para Perú, con la posibilidad de superar el potencial del Canal de Panamá.

Conclusión

Se trata de un bulo. Brasil y China no han establecido un pacto comercial de 20 años en respuesta al incremento de aranceles que aplicó Donald Trump. En cambio, ambas naciones alcanzaron en noviembre de 2024 un conjunto de acuerdos en diferentes materias, los cuales se consolidaron a través de un plan de cooperación de 10 años suscrito en mayo del presente año. Por ende, calificamos las publicaciones virales como falsas.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.