Frío extremo en Argentina y olas de calor en Europa que superan los 45 grados: ¿Qué le espera a Perú?

En Lima, Perú, se viven días de frío intenso en las primeras semanas de invierno. La capital recibió julio con una mañana de garúa y temperaturas que bordean los 16 °C. Mientras tanto, en Buenos Aires, Argentina, los termómetros marcan cerca de 7 °C, es decir, se siente el doble de frío. Distintos puntos del país amanecieron con nieve, el último fin de semana, y en al menos siete provincias se suspendieron clases este lunes por el frío extremo.

Al mismo tiempo, en el hemisferio opuesto de la Tierra, las temperaturas cálidas del verano alcanzan niveles insólitos. El último sábado, se registró 46 °C en una ciudad de Andalucía. La actual ola de calor ha provocado que los niveles térmicos superen los 40 °C en España, Francia, Italia y Alemania, donde autoridades declaran alertas rojas y naranjas con recomendaciones para proteger a la población. Estos fenómenos extremos reflejan el creciente impacto del cambio climático. ¿Es posible que se vivan climas de similar magnitud en Perú?

Ola polar en Argentina y su paso por Perú

Una ola polar invade Argentina. De hecho, este martes 1 de julio ha sido considerado uno de los más fríos del año. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la ciudad más fría fue Maquinchao, en Río Negro, con una temperatura de -16,6 °C, seguida por Esquel (Chubut), con -9,9 °C y sensación térmica que descendió hasta -14,1. Ambas ciudades, así como otras ocho que figuran en una lista de las más frías, están ubicadas en la Patagonia o cerca de la cordillera, al sur del país. No obstante, Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) también experimentan temperaturas cercanas a 0 °C.

Aunque parezca una situación lejana, en Perú también se viven los efectos de la ola polar. "Es lo que nosotros conocemos como friaje", explica Patricia Rivera, especialista de la subdirección de predicción climática del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). "Se origina como una masa de aire frío en el polo sur, avanza por el sur de Sudamérica y se extiende hasta llegar a nuestro país", detalla.

El friaje se desplaza principalmente hacia la selva porque la masa de aire frío se dirige hacia la vertiente oriental de los Andes. "La ola polar va por la derecha, afecta justamente a Argentina, pasa por Bolivia y llega hasta la Amazonía, donde produce el descenso de temperaturas y lluvias", señala Rivera. Según el Senamhi, desde el 30 de junio al 2 de julio, se prevén vientos con velocidades de 35 kilómetros por hora en la selva, es decir, ráfagas tan rápidas como un ciclista en competencia, lo que afecta a las comunidades locales y la biodiversidad.

Cabe mencionar que la ola polar impacta de distinta forma según por dónde pasa —sin mencionar los problemas que ocasiona para la población con las diferentes condiciones socioeconómicas—. La masa de aire llega más fría a Argentina porque es el primer país que la recibe. Cuando pasa por Perú, ya ha perdido fuerza y, además, la Cordillera de los Andes actúa como una barrera natural que impide que la masa de aire frío cruce fácilmente hacia la costa. Por otro lado, el océano Pacífico ayuda a amortiguar los cambios bruscos de temperatura, por lo que el impacto del friaje es menor.

PUEDES VER: Alcaldesa de Pucallpa pide acciones urgentes ante el riesgo de que el río Ucayali retome su cauce original

El frío extremo en Sudamérica y la ola de calor en Europa, fenómenos extremos aunque opuestos en temperatura, reflejan la creciente volatilidad climática que afecta a distintas regiones del planeta. Expertos en cambio climático, como la Organización Meteorológica Mundial, han alertado, desde hace años, que estos cambios bruscos y extremos de temperatura han aumentado en frecuencia e intensidad desde 1961 y seguirán haciéndolo durante el siglo XXI.

Europa arde en calor

En España, se esperan temperaturas superiores a los 40 °C en los próximos días, con noches que no bajarán de los 25 °C, según reporta The Guardian. En Italia, se ha declarado alerta máxima por la ola de calor, y las autoridades recomiendan a la población evitar salir al exterior entre las 12:30 p. m. y las 4:00 p. m., horas de los picos térmicos más peligrosos. Por su parte, en Portugal, el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) registró un récord de 46,6 °C en Mora, distrito de Évora, en el centro del país.

Las temperaturas extremas han provocado incendios forestales en distintos puntos del continente. España ha registrado una superficie quemada de 16.734 hectáreas, que hasta mediados de junio era un 59,6% menor que la media de la última década, a pesar del calor, gracias a las lluvias primaverales. En contraste, otros países presentan cifras alarmantes: el Reino Unido ha sufrido más de 35.000 hectáreas calcinadas en lo que va del año, lo que supera la extensión total de incendios de los últimos veinte años en un solo ciclo anual.

Francia enfrenta un incremento significativo en la superficie afectada por incendios, con 19.052 hectáreas quemadas hasta la fecha, un 165% más que la media histórica. Alemania, aunque con menor superficie quemada, ha registrado un aumento del 660% respecto a la media de los últimos años debido a una primavera excepcionalmente seca.

Científicos y organismos internacionales, como el Centro del Clima de la Cruz Roja y World Weather Attribution, advierten que el cambio climático inducido por el hombre ha duplicado la frecuencia de días con calor extremo en Europa. En 2023, las olas de calor en el continente causaron más de 47.000 muertes, según el observatorio European Climate and Health, y se proyectan miles de muertes adicionales si no se controla el calentamiento global en los próximos años.

¿Qué le espera a Perú?

¿Se puede esperar que en Perú se viva un calor tan fuerte como en Europa durante el verano? Patricia Rivera argumenta que no, debido a las diferentes condiciones de masa continental y al océano. "Si se compara cuánta superficie terrestre tiene el continente, versus la cantidad de mar, Sudamérica es bastante corto y tiene bastante mar alrededor. En cambio, Europa, Asia y África están bastante juntos y tienen poco mar alrededor", describe. Además, el océano, principal regulador del clima en el planeta, ayuda a que las temperaturas en Perú no sean tan extremas.

A ello, se suma el impacto del Anticiclón del Pacífico Sur. "El anticiclón es como un ventilador gigante que está en el mar. Lo que hace es atraer vientos fríos cuando está muy cerca de la costa. Es como un péndulo que se acerca y se aleja", explica la especialista. Entonces, este fenómeno actúa como un regulador climático que limita la ocurrencia de olas de calor extremas en Perú. Además, Rivera recuerda que si bien en el verano pasado se registraron temperaturas elevadas sin precedentes, no fueron tan continuas como para representar una ola de calor.

No obstante, cabe aclarar que el cambio climático sí está alterando los eventos meteorológicos en Perú. "Por ejemplo, entre el 2023 a 2024, los efectos de la corriente de El Niño no fueron como en años anteriores, en los que también hubo 'niños' extraordinarios", comenta. El evento al que se refiere consistió en el calentamiento de las aguas que impactó en la costa norte y centro del Perú con lluvias extremas e inundaciones, además de temperaturas altas. "Este fenómeno que tuvimos era de una categoría moderada. Entonces, no se esperaba un impacto tan alto en las temperaturas del aire y, sin embargo, sí se tuvo. Fue el año récord con las temperaturas más elevadas", destaca.