Dina Boluarte recibe rechazo masivo en Arequipa: tiraron huevos a su vehículo al grito de "Fuera, m***"

Dina Boluarte no pudo bajar del vehículo que la trasladaba debido a las manifestaciones en su contra.Foto: composición LR

Dina Boluarte quiso darse un baño de popularidad en Arequipa, pero fracasó. Sin previo aviso, la jefa de Estado llegó a Cono Norte junto al ministro de Vivienda a fin de entregar unos títulos de propiedad. A su llegada, decenas de personas arrojaron huevos, cáscaras y piedras al vehículo que la trasladaba mientras gritaban "Fuera, m***" y otras frases de rechazo.

La oposición masiva quedó registrada en videos grabados por los ciudadanos y periodistas que se encontraban en el lugar. En las imágenes se observa el ingreso de una camioneta ploma con lunas polarizadas acompañada de policías motorizados. A su vez, varios efectivos custodiaban el auto y evitaban que los manifestantes se acerquen.

Pese al evidente rechazo, el auto continuó avanzando. Si bien, los gritos y arengas se confundían unos con otros, se escuchó con nitidez: "Fuera, m****, fuera" y "Fuera, Dina asesina".

Finalmente, la camioneta se estacionó frente a un local y agentes PNP se acercaron y cubrieron una de las puertas con sus escudos antimotines. Parecía que buscaban blindar a los ocupantes del vehículo para que pudieron descender con seguridad, sin embargo, después de un momento, la camioneta volteó y regresó por donde vino.

Familiares de muertes en protestas rechazaron a Dina Boluarte

La esposa de Héber Mamani, fallecido en las protestas del 9 de enero del 2023 en Juliaca, se presentó en el lugar y exigió justicia para su ser querido.

"El poder señora Boluarte se le va a acabar. Escúcheme bien, señora, mañana más tarde usted y yo seremos igual. Usted mi familia la ha destruido y ahora debo ser padre y madre para mis dos pequeños hijos. No necesitamos su dinero, solo queremos justicia. Busco tener paz. Ya no quiero que me estén llamando que tengo que declarar porque para mí es algo traumático", dijo entre lágrimas Margot Rojas Condori.

Y agregó: "Yo entiendo a los policías porque ellos tienen un superior, pero no pueden matar así porque todos somos seres humanos".

Asimismo, informó que el Estado no le ha brindado apoyo psicológico para sobrellavar el duelo de la muerte de su esposo. "Tenemos que sobrevivir. Yo tengo que salir a vender. No hago daño a nadie", dijo.

"Cuando la señora se presenta en cada actividad cómo no ir a reclamarla, pero a ella no le importa. Nosotros hemos ido a Lima a las audiencias y hemos presentado todos los documentos. Solo estamos esperando la sentencia. También esperamos la opinión de la fiscal Delia Espinoza. Si ha avanzado es porque nosotros nos hemos levantado en pie de lucha y cada vez que nos han citado a Lima nosotros hemos ido", finalizó.