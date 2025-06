Los bombardeos lanzados por Estados Unidos el pasado fin de semana sobre tres instalaciones nucleares iraníes se convirtieron en eje de una intensa disputa informativa. Mientras el presidente Donald Trump los calificó como un “éxito militar espectacular”, informes de inteligencia citados por CNN, The New York Times y otras agencias aseguran que Irán no perdió su arsenal de uranio enriquecido ni sus centrifugadoras clave.

El operativo involucró bombarderos B-2 y misiles Tomahawk lanzados desde un submarino, con blancos identificados en Fordow, Natanz e Isfahan. Las versiones oficiales contrastan con reportes de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), que señalan daños limitados y estructuras nucleares aún funcionales.

Medios de EE.UU. y reportes de inteligencia contradicen la versión oficial

Según reveló el informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), el ataque no logró destruir las reservas de uranio enriquecido ni las principales centrifugadoras nucleares. En lugar de eso, los misiles estadounidenses habrían bloqueado accesos a las instalaciones subterráneas sin afectar sus funciones críticas, y medios como Reuters, AP y CNN compartieron la información.

Las instalaciones de Fordow, Natanz e Isfahan siguen operativas, según las fuentes, lo que contradice la narrativa del gobierno de Estados Unidos. The New York Times informó que el ataque tuvo “un impacto más simbólico que operativo”, generando dudas sobre la efectividad real del bombardeo.

Estos informes encendieron las críticas del presidente Donald Trump, quien acusó a los medios de “difundir mentiras” y “menospreciar uno de los ataques más exitosos de la historia militar”. La disputa mediática volvió a colocar a CNN y The New York Times como blancos recurrentes de sus declaraciones.

Trump ataca a CNN y The New York Times por minimizar el operativo

En una serie de declaraciones, Donald Trump apuntó directamente contra CNN y The New York Times, a quienes acusó de “manipular datos de inteligencia” para desacreditar la operación.

Donald Trump a través de su cuenta de Truth Social. Foto: Captura

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reforzó la versión de la Casa Blanca y afirmó que la operación “devastó el programa nuclear iraní”. Aseguró que se utilizaron bombas GBU-57 antibúnker, capaces de penetrar estructuras subterráneas fortificadas, como las que resguardan los centros nucleares iraníes.

Sin embargo, el jefe del Estado Mayor, general Dan Caine, fue más cauto. Admitió que los ataques causaron “daños extremadamente graves”, pero evitó asegurar que se haya eliminado por completo la infraestructura crítica del programa nuclear de Irán.

Irán asegura que mantiene sus reservas de uranio y la continuidad de su programa

La respuesta de Irán no tardó en llegar. Un asesor del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, afirmó que el país ha tomado “las medidas necesarias” para asegurar la continuidad de su programa nuclear, que siguen calificando como pacífico y civil.

“Irán todavía conserva reservas importantes de uranio enriquecido”, declaró el portavoz, contradiciendo frontalmente las afirmaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos. La declaración fue replicada por medios estatales iraníes y difundida internacionalmente.

Desde Washington, el enviado especial de Donald Trump para Oriente Medio, Steven Witkoff, apareció en Fox News para insistir en la narrativa oficial. “Las informaciones que circulan y sugieren que no hemos logrado el objetivo son completamente absurdas”, sentenció.