Deportaciones y resistencia en Estados Unidos: las protestas en Los Ángeles y la respuesta de Donald Trump

Las recientes protestas en Los Ángeles, que ya se han extendido a otras ciudades de Estados Unidos, no dejan ver un fin, pero sí un punto de partida. Era viernes 6 de junio y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) estaba en medio de un operativo de deportación, en el centro de la ciudad más poblada de California, en una zona comercial conocida como Distrito de la Moda (Fashion District). “El 90% de las personas que trabaja allí son hispanos. Entonces, durante la deportación, se tardaron tanto que llegaron familiares de los detenidos", cuenta Edgar Munoz, periodista de noticias Telemundo, en diálogo con La República.

De la tienda donde se encontraba Edgar, se llevaron a 14 personas. La mayoría eran de origen indígena, en esa zona son principalmente del área zapoteca de Veracruz, gente muy humilde que trabaja“, señala. El Departamento de Seguridad Nacional indica que en Los Ángeles hubo 118 detenciones en total aquel día. “Las personas no querían que se llevaran a sus familiares. En respuesta, los policías lanzaron bombas de gases lacrimógenos”, relata Munoz.

En videos difundidos por medios internacionales, ese día, se ve a Angélica Salas, mexicana y directora de la Coalición por los Derechos Humanos de Inmigrantes gritando ante cámaras: “Nuestra comunidad está siendo atacada y aterrorizada. Se trata de trabajadores, son padres, son madres y esto tiene que acabar”.

Por los que no pueden gritar

“Se llevan a niños, a mujeres embarazadas, dividen familias. Sin órdenes de arresto específicas, se llevan a personas que, sin duda, no son los criminales que han dicho que tienen antecedentes o que trafican droga”, describe Munoz acerca de lo que ha observado durante su estadía en Los Ángeles. “Ayer, estaban dos taqueros trabajando. Aún tenían clientes y las brasas estaban encendidas. Llegaron 15 agentes, los rodearon y se los llevaron”, narra. También dice que se llevaron a un hombre que detuvieron cuando manejaba bicicleta. Las personas tienen miedo de salir a las calles.

Las marchas continúan cada día, ya sea con pequeñas concentraciones o aglomeraciones de miles de personas, según un informe de The New York Times. Se han registrado protestas en: Atlanta, Austin, Chicago, Dallas, Nueva York, Omaha, Raleigh (en Carolina del Norte), San Luis, Seattle y Spokane (Washington). Pese a que las movilizaciones son generalmente pacíficas, desde que empezaron, son reprimidas por la policía con gases lacrimógenos, ráfagas, detenciones y, en ocasiones, enfrentamientos. Nada de eso detiene a los manifestantes.

Cuando Munoz sale a marchar, va equipado con casco y chaleco antibalas. Ha identificado dos grupos: quienes protestan pacíficamente y quienes se infiltran para desestabilizar e increpar a las autoridades. Precisa que, generalmente, no atacan a la prensa, a excepción de alguna que consideran vocera del gobierno.

“La mayoría son jóvenes, calculo que de entre 16 y 22 años. Ellos sienten como un deber ser la voz de sus padres que llegaron acá indocumentados y que si marchan se los llevan. Sienten que tienen la responsabilidad de dar la cara por sus papás”, relata.

Respuesta del gobierno

Todd Lyons, director interino del ICE, ha llamado “alborotadores violentos” a quienes protestan y desde el 6 de junio advirtió que “continuará haciendo cumplir las leyes de inmigración de nuestro país y arrestando a extranjeros ilegales delincuentes”. Por su lado, el presidente de los Estados Unidos dijo que los manifestantes eran “animales” y “enemigos extranjeros”, según citas de la BBC de su discurso público por el aniversario del ejército estadounidense, el 11 de junio. “Liberaremos Los Ángeles y la haremos libre, limpia y segura de nuevo", dijo.

Un día antes de aquello, Donald Trump, con su estilo autoritario característico, desplegó 4.000 soldados de la Guardia Nacional y 700 infantes de la marina, pese a que no contaba con la autorización de Gavin Newsom, el gobernador de California, quien prontamente calificó el acto como ilegal y presentó una demanda. También ese día, la alcaldesa Karen Bass declaró un toque de queda como medida de protección para la ciudadanía.

“Puede que California sea el inicio, pero está claro que esto no acabará aquí”, advirtió Newsom en un mensaje televisado, el martes por la noche. “Seguirán otros estados. Seguirá la democracia”, dijo. Aseguró que quienes eran perseguidos, fuera de ser delincuentes violentos, eran “lavaplatos, jardineros, jornaleros y costureras”. También pidió reflexionar sobre: “un presidente que no quiere estar sujeto a ninguna ley ni constitución, y perpetra un asalto unificado a las tradiciones estadounidenses”.

La disputa judicial tuvo un fallo a favor. El juez Charles Breyer, del Tribunal Federal de San Francisco, sentenció que “las acciones del presidente Trump fueron ilegales, tanto por exceder el ámbito de su autoridad estatutaria como por violar la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”. Por tanto, el control de la Guardia Nacional debía ser devuelta al gobernador de California. No obstante, el presidente estadounidense interpuso una apelación y ahora queda esperar lo que se decida en una audiencia del próximo martes.

Punto en contra para Estados Unidos

Lo que busca Trump con las deportaciones masivas y su serie de órdenes contra inmigrantes contradice la histórica identidad de Estados Unidos. “La propia historia de Estados Unidos ha marcado la presencia de la diversidad y, justamente, la evolución de las normativas migratorias”, analiza Nancy Arellano, politóloga especialista en políticas migratorias. “La idea de que Estados Unidos era una promesa de ‘tierra de la libertad’ le ha servido de estandarte para su propia influencia en occidente, en contraste con otros regímenes autoritarios”, agrega.

Además de aumentar las deportaciones, Trump ha suspendido, total y parcialmente, el ingreso a ciudadanos de 19 países, con una orden vigente desde esta última semana. “En política migratoria, normalmente se busca primero las vías para que migrantes irregulares puedan volverse legales, sobre todo cuando hay una demanda. Después, se genera el proceso de fiscalización. Llama la atención que el gobierno estadounidense está trabajando un poco al revés”, observa.

Las leyes tributarias de Estados Unidos permiten que residentes ilegales continúen pagando impuestos, independientemente de su estatus. En 2023, según el Consejo Estadounidense de Inmigración, familias inmigrantes indocumentadas generaron 89.800 millones de dólares en impuestos federales. “Son la clase social a la que nunca se le retribuye. Reportan impuestos, pero no son beneficiados del seguro social ni nada, entonces no es retroactivo”, comenta el periodista.

Un contraste en medio de tanto repudio contra inmigrantes, por parte de Trump, se percibió el jueves. El mandatario reconoció a los trabajadores del campo. “Debemos proteger a nuestros agricultores, pero sacar a los criminales fuera de Estados Unidos”, escribió en Truth Social. Dijo que eran “casi imposibles de reemplazar”. Para Munoz, es una señal de esperanza.

“No sé si significa que no va a establecer que no se realicen operativos en el campo o en las zonas de los hoteles, porque les está afectando a los comercios”, expresa. En Los Ángeles, donde gran cantidad de los inmigrantes que trabajan son indocumentados, no están acudiendo a sus puestos en los últimos días. “De una tienda con 40 bodegueros, el jefe les dijo: ‘Yo sé su estatus legal. Si se sienten cómodos, quédense en casa. Solo uno asistió”, cuenta.