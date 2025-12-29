HOYSuscripcion LR Focus

Chile supera a Argentina y lanza su mayor proyecto público-privado para la explotación de este mineral deseado por China

Chile consolida una alianza estratégica con mayoría estatal en el Salar de Atacama, proyectada hasta 2060 y clave para los mercados globales.

Chile
Chile

Chile oficializó la creación de NovaAndino Litio, una empresa público-privada formada por Codelco y Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) para desarrollar la exploración, extracción, producción y comercialización de litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060. El anuncio se realizó mediante un comunicado conjunto difundido este sábado, tras la firma del Acuerdo de Asociación suscrito el 31 de mayo de 2024 y revisado por más de veinte organismos reguladores nacionales e internacionales.

La nueva sociedad surge en un contexto en el que Chile ocupa el segundo lugar mundial en producción de litio, detrás de Australia, con Argentina como competidor inmediato. Hasta ahora, la explotación en el salar estaba a cargo de SQM y de la estadounidense Albemarle. Con esta alianza, el Estado chileno consolida su participación directa en un recurso estratégico utilizado en baterías de vehículos eléctricos y tecnologías asociadas a la transición energética.

¿Quién controla NovaAndino Litio y cómo se repartirá el poder entre Codelco y SQM hasta 2060?

NovaAndino Litio tendrá mayoría estatal a través de Codelco, que poseerá el 50% de las acciones más una. No obstante, durante los primeros años de operación, SQM contará con una mayor cantidad de votos dentro del directorio y definirá la gestión del negocio, según lo establecido en el acuerdo informado por las empresas.

El directorio estará compuesto por seis integrantes, con tres representantes de cada socio. Por Codelco participarán Máximo Pacheco, Josefina Montenegro y Alfredo Moreno, mientras que por SQM lo harán Ricardo Ramos, Hernán Uribe y Manuel Ovalle. La primera sesión quedó programada para el 29 de diciembre. A partir de 2031, la estatal pasará a tener mayoría en el directorio y asumirá la conducción de la administración.

¿Qué activos estratégicos y contratos del Salar de Atacama pasan a manos de NovaAndino Litio?

La nueva compañía concentrará la totalidad de los activos vinculados al negocio del litio en el Salar de Atacama. Esto incluye filiales, permisos, oficinas internacionales, equipos técnicos, conocimiento operativo y personal especializado necesarios para el desarrollo de la actividad minera en la zona.

Según lo informado, el proceso de reorganización ejecutado por SQM entre 2024 y 2025 aseguró la continuidad operacional y contractual bajo los acuerdos vigentes con la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). Estos contratos regirán hasta 2031 y darán paso a los nuevos términos que estructuran la operación conjunta de NovaAndino Litio en el largo plazo.

¿Por qué el gobierno de Boric eligió un acuerdo directo con SQM para el litio?

La creación de NovaAndino Litio forma parte de la Estrategia Nacional del Litio presentada en 2023 por el gobierno de Gabriel Boric, cuyo objetivo apunta a que Chile recupere el liderazgo mundial en la producción de este mineral. En ese marco, el Ejecutivo descartó una licitación internacional y optó por un trato directo con SQM para aprovechar el aumento de la demanda global.

El acuerdo generó debate debido al historial de la minera privada, privatizada durante la dictadura de Augusto Pinochet y posteriormente sancionada por financiamiento irregular de campañas políticas. Como parte de las condiciones del pacto, se estableció que Julio Ponce Lerou, excontrolador de SQM y exyerno del dictador, no podrá integrar el directorio de la nueva sociedad.

