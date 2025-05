ICE acusa a una pareja de ''conducir del lado equivocado de la carretera'' para causar choque y detener redadas en California

Una pareja del sur de Los Ángeles, en California, podría enfrentar hasta 6 años de prisión tras intentar bloquear una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Gustavo Torres y Kiara Jaime-Flores fueron arrestados el miércoles y acusados de conspiración para obstaculizar o causar daño a un agente federal. El HSI y la Patrulla Fronteriza estaban ejecutando 4 órdenes de allanamiento en varias casas de la zona.

Pareja es arrestada y acusada de intentar frustrar operativos del ICE en California

Según un comunicado de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos, los hechos ocurrieron el pasado 28 de febrero, cuando, presuntamente, Gustavo Torres (28) y Kiara Jaime-Flores (34) se atravesaron con su vehículo Honda Fit frente a un automóvil oficial.

Con esta movida, habrían bloqueado el paso de los agentes en una intersección. De acuerdo con las autoridades, la pareja habría conducido en sentido contrario, se colocó frente a 2 vehículos del ICE y frenó bruscamente.

Esto fue descrito como un ''intento deliberado de provocar una colisión''.

Según una declaración jurada, el día del incidente agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de la Patrulla Fronteriza estaban ejecutando cuatro órdenes de registro en viviendas de Los Ángeles.

Mientras inspeccionaban una de las casas, se formó un pequeño grupo de personas afuera, y varios testigos comenzaron a lanzar comentarios hostiles contra los agentes, quienes decidieron retirarse rápidamente del lugar en sus vehículos oficiales.

Fue entonces cuando la pareja, presuntamente, comenzó a seguir a uno de los vehículos del gobierno durante casi 3 kilómetros, y habrían cambiado de carril varias veces en un aparente intento por alcanzarlo, según detalla el comunicado oficial.

Pareja enfrenta hasta 6 años de cárcel

Si son hallados culpables, la pareja podría enfrentar una condena máxima de 6 años en una prisión federal.

“Estos acusados han sido imputados por poner en peligro, de forma consciente y temeraria, la vida de agentes federales”, declaró el fiscal federal Bill Essayli. “Cualquiera que interfiera deliberadamente con el trabajo de los oficiales de inmigración será procesado penalmente y se arriesga a terminar en una celda de prisión federal”, indicó.

Según documentos oficiales, Torres admitió que pensó que perseguir a los agentes era una “buena idea”. “Si eran de inmigración, estaban llevándose injustamente a un miembro de una familia. Entonces, mi novia y yo, lo primero que pensamos fue en bloquear los autos”, habría dicho a las autoridades.

La pareja tuvo su primera comparecencia ante el tribunal el miércoles, en la Corte del Distrito Federal en el centro de Los Ángeles.

Un activista calificó los arrestos como un acto de intimidación. “Sabemos que, a lo largo de la historia de este país, quienes han alzado la voz por la justicia racial y social han sido blanco de ataques. Nosotros no obstruimos, no impedimos. Actuamos dentro de la legalidad, pero no sería la primera vez que una administración como la de Trump recurre a la mentira”, declaró Ron Gochez, de la organización Unión del Barrio,

¿Cuántos inmigrantes ha arrestado y deportado ICE en 2025?

Desde el comienzo del segundo mandato de Donald Trump, su administración ha impulsado una ofensiva contra la inmigración.

El ICE asegura haber detenido a más de 66.000 migrantes indocumentados y deportado a 65.000 personas durante los primeros 100 días del nuevo gobierno. También afirmaron que, entre ellas, se encontraban individuos con antecedentes criminales.

Sin embargo, se han documentado varios casos en los que ciudadanos estadounidenses fueron arrestados por error durante esta campaña, lo que ha desatado fuertes críticas y preocupación por posibles abusos y violaciones a los derechos civiles.