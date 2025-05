Desde que asumió el cargo de presidente de Estados Unidos por segunda vez, Donald Trump ha implementado severas políticas de migración, dirigidas a frenar la 'crisis' de extranjeros ilegales en el país.

Sin embargo, el mandatario ha sido criticado por sus medidas arbitrarias y el uso 'inconstitucional' de algunas leyes. A pesar de ello, Trump ha logrado alcanzar cifras elevadas de deportaciones. Según lo reportado por el gobierno, ya van más de 140.000 expulsiones desde que asumió la presidencia.

Más de 38.000 indocumentados mexicanos fueron deportados de Estados Unidos

Las deportaciones durante la administración Trump han alcanzado números elevados. En el caso de los extranjeros mexicanos, la cifra de deportaciones asciende a 38.065 expulsiones de indocumentados.

Por su parte, 10 “centros de bienvenida” en estados fronterizos del norte de México han atendido a 14.300 ciudadanos mexicanos retirados ​​de Estados Unidos desde el 20 de enero, dijo el viernes la secretaria del Interior de México, Rosa Icela Rodriguez.

"Algunas personas llegan a la frontera, al puerto (de entrada) y dicen: 'No quiero ir al centro'. No podemos obligarlos", dijo la ministra en una conferencia de prensa transmitida en las redes sociales. “A veces solo quieren el kit (de higiene personal) y se van enseguida […] No todos los que llegan aceptan (los servicios gratuitos) y son libres de hacerlo”.

Los centros son parte del programa “México Te Abraza” establecido por la presidenta Claudia Sheinbaum cuando comenzaron las especulaciones sobre deportaciones masivas por parte de Trump. Los lugares ofrecen alojamiento, comidas, exámenes médicos gratuitos y una tarjeta de débito Bienestar o programa de bienestar social por valor de 2.000 pesos (US$102 aproximadamente).

Los mexicanos llegan a los centros de bienvenida implementados por Claudia Sheinbaum. Foto: AFP.

Principales destinos de los mexicanos luego de su deportación

Algunos deportados mexicanos aceptaron ofertas de viajes gratuitos de regreso a sus estados de origen. Los que sí lo hicieron eligieron principalmente como destinos Ciudad de México, Durango, Zacatecas, Jalisco, Oaxaca, Michoacán y Guerrero.

Algunos políticos han criticado el costo de mantener abiertos los centros debido a la baja concurrencia. No obstante, el gobierno no planea su cierre. Una de las razones es que nadie al sur de la frontera está dispuesto a arriesgarse a un aumento repentino de las deportaciones por parte del gobierno estadounidense.

Funcionarios federales también informaron que la administración Trump está repatriando a algunos mexicanos a los estados sureños de Chiapas y Tabasco y a la Ciudad de México en avión, lo cual se traduce en bajas cifras en los centros fronterizos.

¿A cuántos inmigrantes ha deportado Trump desde que asumió el cargo en total?

Recientemente, Donald Trump cumplió 100 días de gobierno. En ese entonces, el 'zar de la frontera' Tom Homan, reportó que la cifra de deportados ascendía a 139.000, sin contar las detenciones en los límites terrestres con México.

En declaraciones a CNN, Homan señaló que estaba “contento con el número”, y subrayó el rol del ICE en estos operativos. También afirmó que las deportaciones de la administración Trump superan en eficiencia a las de Joe Biden.