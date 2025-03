Redadas ICE: este es el nuevo perfil de migrantes que los agentes priorizarán para detener y deportar de Estados Unidos

Según un informe de The New York Times, la administración de Donald Trump ha llevado a cabo 23.000 arrestos en el último mes, de los cuales 18.000 han resultado en deportaciones. Foto: difusión.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha intensificado sus operativos en Estados Unidos, dirigiéndose a nuevos perfiles de migrantes con órdenes de deportación pendientes. Estas acciones han generado inquietud en la comunidad inmigrante, especialmente entre quienes llegaron recientemente al país y están en proceso de regularizar su estatus.

Organizaciones de apoyo y líderes comunitarios han manifestado su preocupación ante esta situación. Ana Gil, cofundadora de la Alianza Venezolana de Illinois, expresó su angustia al destacar que estas medidas impactan a personas que han establecido sus vidas en Estados Unidos, incluidos niños que asisten a escuelas locales. El temor y la incertidumbre han aumentado, lo que ha llevado a muchas familias a buscar asesoramiento legal y a informarse sobre sus derechos en caso de una redada del ICE.

El nuevo perfil de migrantes que los agentes priorizarán para deportar de EE. UU.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas tiene previsto un nuevo operativo enfocado en la detención de familias migrantes con niños, según confirmaron tres fuentes a la cadena NBC News y reportó Telemundo Chicago. La estrategia se concentrará en adultos y menores que ingresaron juntos al país y tienen órdenes de deportación pendientes.

Según la información disponible, una vez detenidas, las familias serán trasladadas a centros de detención antes de ser expulsadas del país. Asimismo, se estaría desarrollando otro operativo para localizar a niños que ingresaron solos a Estados Unidos y fueron liberados sin una fecha de audiencia programada.

Incremento de la incertidumbre en la comunidad inmigrante de Estados Unidos

El anuncio de estos operativos ha generado temor y preocupación entre la comunidad migrante en Estados Unidos. Ana Gil expresó su consternación ante la posibilidad de una redada: "Tomamos esta noticia con muchísimo cuidado y dolor porque no pensábamos que podía llegar hasta ese punto. Estamos hablando de familias con niños. Esos son niños que están en las escuelas, son familias que se han constituido en Estados Unidos de alguna manera".

Una familia venezolana que llegó a Chicago en agosto de 2023 y que está en espera de su proceso de asilo político, mientras permanece bajo el amparo del TPS, también expresó su angustia.

En declaraciones al medio, Carmen Medina y Ángel Valero compartieron su incertidumbre sobre el futuro de su familia, especialmente el de sus hijos. "Es fuerte no saber lo que va a pasar. Ellos no tienen la culpa de todo lo que les hicimos atravesar", afirmó Medina. Por su parte, Valero describió el miedo con el que enfrentan su día a día: "Uno lleva a los niños a la escuela con temor, uno sale a trabajar y no sabemos si volvemos".