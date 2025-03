Pésimas noticias para inmigrantes : las redadas de Trump ahora apuntarán a familias que ingresaron a EE. UU. con sus hijos

El gobierno de Donald Trump implementó nuevas políticas de inmigración que afectan a miles de familias inmigrantes en todo Estados Unidos. Estas acciones forman parte de una operación a nivel nacional que busca arrestar a familias con niños, independientemente de si tienen antecedentes penales o no. Las redadas, también apuntan a niños que ingresaron de forma no acompañada, pero que no fueron citados para sus audiencias judiciales.

Con la estrategia centrada en las deportaciones masivas, Trump apunta a incrementar la presencia de los agentes de ICE (Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.) en comunidades donde residen migrantes, con el objetivo de ejecutar órdenes de deportación que han permanecido pendientes.

¿Por qué esta medida de Trump afecta a familias sin antecedentes penales?

La estrategia de Trump para apuntar a familias inmigrantes sin antecedentes penales ha generado preocupación entre defensores de los derechos humanos. Aunque, en el pasado, el foco principal de las redadas de ICE se había puesto sobre migrantes con historial criminal, la nueva propuesta amplía el alcance de las detenciones y deportaciones sin importar los antecedentes legales.

El objetivo de esta medida es acelerar el proceso de deportación. Sin embargo, este enfoque fue criticado por grupos defensores de inmigrantes, ya que puede afectar a familias vulnerables que no representan una amenaza para la seguridad pública. La diferencia principal con los operativos anteriores es que ahora se incluyen a personas sin antecedentes penales, lo que amplía enormemente el número de personas que podrían ser arrestadas y deportadas.

A pesar de la controversia que genera este tipo de política, la administración Trump ha mantenido que estas acciones son necesarias para proteger la seguridad nacional y garantizar el cumplimiento de las leyes de inmigración. Sin embargo, críticos argumentan que el costo humano de estas redadas puede ser devastador para las comunidades inmigrantes.

¿Con qué otras entidades está trabajando la administración de Trump?

El gobierno de Trump ha intensificado sus esfuerzos colaborando con varias entidades y organizaciones privadas para llevar a cabo su plan de deportaciones masivas.