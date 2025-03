Elon Musk compartió publicación en X defendiendo a dictadores de genocidio, pero la eliminó rápidamente: ¿qué puso?

Elon Musk se vio nuevamente envuelto en la polémica a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter). El pasado viernes, Musk compartió una publicación que defendía a dictadores genocidas como Joseph Stalin, Adolf Hitler y Mao Zedong, sugiriendo que estos líderes no fueron responsables de los asesinatos masivos durante sus mandatos. En su lugar, la publicación culpaba a los trabajadores del sector público por los crímenes cometidos bajo estos regímenes.

La controversia se avivó debido al impacto que tales declaraciones tienen en un contexto político global sensible. El magnate no es ajeno a la controversia, pues este incidente no es el primero en el que sus declaraciones generan una ola de críticas y acusaciones de antisemitismo, y este reciente error amplifica aún más la tensión en torno a su figura pública.

¿Qué publicación sobre defensa de dictadores de genocidio compartió Elon Musk?

El 15 de marzo, Musk compartió una publicación en X escrita por un usuario que sostenía la idea de que los dictadores genocidas como Stalin, Hitler y Mao no fueron responsables de las muertes de millones de personas durante sus respectivos mandatos. En lugar de culpar a estos líderes, la publicación afirmaba erróneamente que los responsables de esos crímenes fueron los empleados del sector público que trabajaban para ellos.

Esta interpretación histórica completamente distorsionada fue rápidamente rechazada por historiadores y expertos en derechos humanos, quienes señalaron que las muertes causadas por estos regímenes fueron producto directo de las políticas autoritarias y genocidas de los propios líderes.

Los internautas rápidamente señalaron el tono antisemita implícito en la publicación, especialmente en relación con la minimización del Holocausto y los crímenes de guerra cometidos por el régimen nazi. Tras recibir una avalancha de críticas, Musk optó por eliminar el tuit, pero no sin antes dejar claro que este tipo de controversias son frecuentes en su cuenta, especialmente desde su adquisición de X.

¿Cuáles fueron las reacciones de los usuarios de X sobre el contenido compartido por Elon Musk?

La respuesta de los usuarios de X fue inmediata y feroz. Muchos expresaron su indignación por la publicación, acusando a Musk de trivializar los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo los regímenes de Hitler, Stalin y Mao. La comunidad de X se volcó en su mayoría en condenar las declaraciones de Musk, calificándolas como irresponsables y peligrosas, ya que restaban importancia a eventos históricos que continúan siendo una herida abierta para millones de personas alrededor del mundo.

Además de las críticas por la publicación, Elon Musk enfrentó acusaciones de antisemitismo debido a la naturaleza de sus comentarios, especialmente en lo que respecta al régimen nazi y la minimización del Holocausto. La Liga Antidifamación emitió un comunicado condenando la publicación, calificando las declaraciones de Musk como “profundamente preocupantes” y subrayando la importancia de no permitir que figuras públicas de su influencia difundan mensajes que desinforman sobre eventos tan cruciales de la historia.