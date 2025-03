Mario Gilvonio Saez, un joven residente de Villa el Salvador e hijo de obreros de una tapicería, ha sumado un nuevo logro en su récord académico: ingresar becado al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Meses antes, el brillante estudiante de 17 años logró su ingreso a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para la carrera de Física, ocupando el segundo puesto en el cómputo general.

El amor por la ciencia y los números, lo hicieron destacar académicamente a temprana edad a Mario Gilvonio Saez no solo en el Perú, sino también en Europa, pues fue elegido como único estudiante latinoamericano por la Sociedad de Física en Alemania para realizar un proyecto de investigación en el Instituto Max Planck.

"Nada es imposible, si realmente lo deseas, lo persigues y persistes hasta lograrlo. Estoy muy agradecido a mis padres, quienes siempre me apoyaron durante días, noches y madrugadas, que no duraron en llevarme a un colegio de buen nivel que me preparó para estar donde estoy ahora", comentó el joven estudiante.

Para Mario y Jenny, el esfuerzo de su único hijo, Mario Gilvonio Sáez, siempre valió la pena, pues desde pequeño, nunca dudaron en apoyarlo en cada meta y sueño que se propuso. "Somos obreros en una tapicería en Villa el Salvador, pero Mario nos da fuerzas para luchar. A nuestro hijo nada lo detiene, cada competencia es un nuevo reto para él. Esta vez le toca emprender un nuevo proyecto, quizás el más anhelado. Lograr algo tan importante como esta beca, es el resultado de mucho tiempo de esfuerzo y preparación", reveló Mario, padre del flamante alumno de la UNI.

Un camino orientado a la ciencia

Mario ha acumulado una impresionante trayectoria académica a pesar de su corta edad. Con más de 150 medallas a nivel nacional y más de 50 internacionales en competencias de física, astronomía, astrofísica, química y matemáticas, ha demostrado no solo su talento, sino también su compromiso y pasión por las ciencias.

Su destacada habilidad con los números y las ciencias fue evidente desde pequeño. A los 9 años ya había ingresado a la universidad y recibió una beca en el colegio Prolog debido a su excelencia académica. Su disciplina y dedicación lo hicieron sobresalir entre sus compañeros desde muy temprana edad.

Ahora, el joven alumno estudiará becado en una de las universidades más prestigiosas del mundo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).