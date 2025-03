En el marco de las deportaciones masivas de Donald Trump y los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), surgió una nueva herramienta para apoyar a la comunidad inmigrante. Desarrollada por el grupo activista TurnLeft PAC, la aplicación busca proporcionar alertas en tiempo real y un mapa interactivo para monitorear las redadas de los agentes federales en distintas zonas de Estados Unidos.

A través de su sitio web, el grupo señala que su labor se enfoca en "resistir el autoritarismo y la violencia extremista", a la vez que desarrolla herramientas y estrategias para enfrentar los retos que afrontan los sectores más vulnerables. De acuerdo con The New Republic, para financiar el desarrollo de la aplicación, TurnLeft PAC recaudó alrededor de US$100 mil mediante donaciones individuales que variaron entre los US$20 y los US$100.

¿Cuál es la app que ayudará a los inmigrantes frente a operativos del ICE en EE. UU.?

ResistMap es una iniciativa que permite a los inmigrantes y sus aliados informar sobre la presencia de agentes de ICE mediante un sistema colaborativo de reportes. La aplicación ofrece actualizaciones en tiempo real acerca de operativos y redadas antiinmigrantes, con el objetivo de construir un registro nacional de las actividades de la agencia migratoria. Además, facilita el acceso a alertas por mensaje de texto para quienes deseen recibir notificaciones sobre eventos cercanos.

La aplicación, en su fase inicial, se centrará en reportar operativos del ICE en todo el territorio estadounidense. Sin embargo, TurnLeft PAC tiene la intención de ampliar su cobertura para incluir otros incidentes, como actos de violencia policial, ataques de grupos extremistas y otras formas de discriminación estatal. En palabras de Samantha Boucher, directora general de la organización: "Nuestro objetivo es crear una imagen nacional única de los excesos de la administración".

Comunicado de TurnLeft PAC en Facebook sobre ResistMap. Foto: composición LR/TurnLeft (FB).

¿Cómo funciona ResistMap, la app que rastrea las redadas del ICE en tiempo real?

De acuerdo con la página web de TurnLeft PAC, la aplicación se basa en la inteligencia comunitaria, lo que permite que los usuarios envíen reportes sobre redadas del ICE. Estos son verificados por analistas voluntarios antes de ser difundidos. Este sistema busca reducir la propagación de información errónea y asegurar que los datos proporcionados sean confiables para aquellos que podrían estar en riesgo.

La plataforma permite que cualquier persona envíe un reporte a través de un formulario en línea y reciba alertas vía SMS. Además, se han implementado protocolos de seguridad para proteger el anonimato de los usuarios y prevenir represalias por parte de las autoridades.

Durante febrero de 2025, manifestantes protestaron contra la Administración Trump y diversas políticas relacionadas con la inmigración, las deportaciones masivas, la eliminación de iniciativas de diversidad y el posible acceso a información privada relacionada con el programa DOGE de Elon Musk. Foto: AFP.

Voluntarios de ResistMap: mejoras en el monitoreo de operativos migratorios de TurnLeft PAC

ResistMap ha captado la atención de activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes. Sin embargo, también ha generado inquietudes sobre el posible uso de la plataforma para desinformar o generar alertas falsas. Para mitigar este riesgo, el equipo de TurnLeft PAC ha creado un sistema de verificación que coteja diversas fuentes antes de confirmar cualquier incidente.

Troy, un voluntario del proyecto que prefirió permanecer en el anonimato, señaló que la clave del éxito de la aplicación radica en la colaboración comunitaria. "La triangulación de la información es crucial. No solo dependemos de individuos, sino también de organizaciones locales que nos ayudan a verificar los datos antes de emitir alertas", explicó en una entrevista con The New Republic.

Cabe destacar que los desarrolladores implementaron sesiones de capacitación para los voluntarios, con el objetivo de mejorar la seguridad digital y personal de quienes contribuyen con la plataforma. Según Troy, este esfuerzo colectivo proporciona un sentido de propósito en medio de las políticas migratorias cada vez más estrictas.