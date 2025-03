A partir de esta edad, los estadounidenses e inmigrantes pueden solicitar la Real ID en 2025 a través del DMV

Desde el 7 de mayo de 2025, será obligatoria la Real ID para realizar ciertas actividades dentro de Estados Unidos, como abordar vuelos nacionales o acceder a edificios federales. Esta medida es parte de la Ley Real ID, una legislación federal que fue aprobada en 2005 con el objetivo de mejorar la seguridad y reducir el fraude en el uso de identificaciones.

A medida que se acerca la fecha límite de implementación de la Real ID, muchos ciudadanos estadounidenses e inmigrantes se preguntan cómo obtener esta identificación, qué documentos deben presentar y a partir de qué edad es necesario solicitarla.

Real ID en USA: ¿a partir de qué edad se puede solicitar la identificación?

La Real ID será necesaria para los ciudadanos estadounidenses e inmigrantes que deseen realizar ciertas actividades dentro de Estados Unidos, especialmente aquellas relacionadas con el transporte aéreo y el acceso a instalaciones federales. Según las regulaciones federales, cualquier persona que tenga 18 años o más deberá tener una Real ID a partir del 7 de mayo de 2025 si planea abordar vuelos nacionales.

Este requerimiento también aplica a aquellos que no cuenten con un pasaporte válido o cualquier otro documento aprobado por el gobierno federal. Aunque no es obligatorio obtener la Real ID de inmediato, aquellos que no la tengan estarán restringidos a la hora de abordar aviones o acceder a ciertos servicios. Esto significa que los residentes de Estados Unidos deben asegurarse de tenerla antes de la fecha límite, o bien deberán presentar otros documentos aprobados por el gobierno federal.

Inmigrantes en EE. UU.: ¿cómo solicitar la Real ID vía DMV?

Los inmigrantes en Estados Unidos también deben cumplir con los requisitos establecidos para obtener una Real ID. La solicitud de esta identificación se realiza a través del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de cada estado. Para solicitar la Real ID, los inmigrantes deberán presentar una serie de documentos que demuestren su identidad, estatus migratorio y residencia en el país.

Los documentos necesarios para solicitar la Real ID pueden variar dependiendo del estado y el estatus migratorio del solicitante, pero en general incluyen:

Prueba de identidad: un pasaporte válido, un certificado de nacimiento o una tarjeta de residencia permanente (Green Card) son ejemplos de documentos aceptados como prueba de identidad.

Prueba de residencia en Estados Unidos: los inmigrantes deberán presentar documentos que demuestren que viven en el estado donde solicitan la Real ID. Esto puede incluir un recibo de servicios públicos, contrato de arrendamiento o declaración de impuestos.

Número de Seguro Social (SSN): si el solicitante tiene un número de Seguro Social, deberá presentarlo al solicitar la Real ID. En algunos casos, si no tienes un SSN, es posible que puedas proporcionar otros documentos como una declaración jurada.

Comprobante de estatus migratorio: los inmigrantes deberán presentar documentación adicional que demuestre su estatus migratorio legal, como una visa o un permiso de trabajo, si corresponde.

Una vez que hayas reunido todos los documentos requeridos, debes acudir al DMV correspondiente a tu estado para completar el proceso de solicitud. Algunos estados permiten realizar una parte del proceso en línea, pero generalmente se requiere una visita presencial para verificar los documentos y tomar una fotografía.

¿Por qué la Real ID es importante para los ciudadanos e inmigrantes?

La implementación de la Real ID tiene implicaciones importantes tanto para los ciudadanos estadounidenses como para los inmigrantes. Esta identificación será necesaria para una serie de actividades cotidianas, incluyendo abordar vuelos nacionales y acceder a edificios federales como instalaciones gubernamentales o bases militares.

La Real ID también tiene un impacto directo en la seguridad, ya que está diseñada para cumplir con rigurosos estándares federales que previenen el fraude de identidad. A partir de la fecha de implementación, aquellos que no posean la Real ID o un documento federal aprobado (como un pasaporte) estarán limitados en cuanto a sus derechos de acceso a estos servicios.