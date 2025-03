Muy malas noticias para inmigrantes en USA: estas personas no podrán solicitar el Estatus de Protección Temporal en 2025

El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un programa migratorio diseñado para amparar a personas provenientes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias. A través de este beneficio, los inmigrantes pueden permanecer legalmente en Estados Unidos, trabajar y evitar la deportación. Sin embargo, no todas las personas pueden acceder a este estatus, ya que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) establece criterios de elegibilidad estrictos, según el portal web de USCIS.

En 2025, el acceso al TPS seguirá condicionado por requisitos específicos. Quienes no cumplan con las normas establecidas no podrán obtener la protección, incluso si provienen de un país designado por el gobierno estadounidense. En este artículo, te explicamos qué inmigrantes no podrán acogerse al Estatus de Protección Temporal, quiénes sí pueden hacerlo y cuál es el procedimiento para solicitarlo.

¿Qué inmigrantes no podrán solicitar el Estatus de Protección Temporal en 2025?

El DHS ha definido varias razones por las cuales un inmigrante no puede obtener el TPS. Entre las principales causas de descalificación se encuentran:

Personas con condenas por delitos graves : Aquellos inmigrantes que hayan sido declarados culpables de delitos graves o que acumulen más de dos condenas por delitos menores en Estados Unidos no podrán acceder al programa.

: Aquellos inmigrantes que hayan sido declarados culpables de delitos graves o que acumulen más de dos condenas por delitos menores en Estados Unidos no podrán acceder al programa. Inmigrantes considerados inadmisibles : El DHS puede negar el Estatus de Protección Temporal a personas que no cumplan con los requisitos de admisión según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), especialmente a quienes tengan antecedentes de actividades criminales o sean considerados una amenaza para la seguridad nacional.

: El DHS puede negar el Estatus de Protección Temporal a personas que no cumplan con los requisitos de admisión según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), especialmente a quienes tengan antecedentes de actividades criminales o sean considerados una amenaza para la seguridad nacional. Personas con restricciones de asilo : Quienes hayan participado en persecuciones contra otras personas, cometido actos de tortura o participado en actividades terroristas no serán elegibles para el TPS.

: Quienes hayan participado en persecuciones contra otras personas, cometido actos de tortura o participado en actividades terroristas no serán elegibles para el TPS. Solicitantes sin residencia o presencia física continua : Es obligatorio haber residido en EE. UU. desde la fecha establecida por el programa. Si el solicitante ha salido del país por períodos prolongados sin permiso, su solicitud podría ser rechazada.

: Es obligatorio haber residido en EE. UU. desde la fecha establecida por el programa. Si el solicitante ha salido del país por períodos prolongados sin permiso, su solicitud podría ser rechazada. Beneficiarios que no renueven su estatus a tiempo: Aquellos inmigrantes que ya poseen el TPS pero no realicen el proceso de reinscripción dentro del plazo establecido perderán el beneficio y no podrán volver a solicitarlo.

¿Qué inmigrantes podrán solicitar el Estatus de Protección Temporal en 2025?

A pesar de las restricciones, miles de inmigrantes podrán optar por el Estatus de Protección Temporal en 2025 si cumplen con los siguientes requisitos:

Ciudadanos de países designados por el DHS : El gobierno estadounidense actualiza periódicamente la lista de naciones cuyos ciudadanos pueden solicitar el TPS . Solo los inmigrantes provenientes de estos países podrán acceder al beneficio.

: El gobierno estadounidense actualiza periódicamente la lista de naciones cuyos ciudadanos pueden solicitar el . Solo los inmigrantes provenientes de estos países podrán acceder al beneficio. Personas que hayan ingresado antes de la fecha límite : Es indispensable que el solicitante haya estado presente en Estados Unidos desde la fecha establecida en la designación del TPS para su país de origen.

: Es indispensable que el solicitante haya estado presente en Estados Unidos desde la fecha establecida en la designación del TPS para su país de origen. Inmigrantes con residencia continua : Se debe demostrar que el solicitante ha vivido en EE. UU. sin interrupciones significativas desde la fecha límite establecida por el programa.

: Se debe demostrar que el solicitante ha vivido en EE. UU. sin interrupciones significativas desde la fecha límite establecida por el programa. Personas sin antecedentes penales graves : Quienes no tengan condenas por delitos graves o múltiples infracciones menores tienen más posibilidades de ser aprobados.

: Quienes no tengan condenas por delitos graves o múltiples infracciones menores tienen más posibilidades de ser aprobados. Solicitantes que cumplan con los requisitos administrativos: Es fundamental presentar correctamente la documentación requerida, incluyendo pruebas de identidad, residencia y elegibilidad.

¿Cómo solicitar el TPS en Estados Unidos en 2025?

El proceso de solicitud del Estatus de Protección Temporal implica seguir ciertos pasos y presentar la documentación requerida ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). A continuación, te explicamos cómo hacerlo: