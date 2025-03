Putin promete a esposas y viudas de soldados que Rusia no cederá en la guerra contra Ucrania: “No renunciaremos”

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, prometió ante las madres, esposas y viudas de soldados rusos que no hará concesiones en el conflicto con Ucrania. Durante una reunión con integrantes de la fundación Defensores de la Patria, una de las asistentes le instó a no ceder ante ninguna presión. En respuesta, Putin aseguró: “No lo haremos. Debemos determinar por nosotros mismos una versión de la paz que nos favorezca y nos garantice estabilidad a largo plazo. No buscamos nada de los demás, pero tampoco renunciaremos a lo que consideramos nuestro”.

Uno de los requisitos fundamentales que impone el líder ruso es el desarme de Ucrania, lo que dejaría a Kiev vulnerable frente a una futura ofensiva rusa. Según explicó a las participantes del encuentro, su concepto de paz permitiría un desarrollo estable de Rusia en un entorno de seguridad y tranquilidad.

PUEDES VER: Corea del Sur confirma que seguirá apoyando a Ucrania tras el cese de la ayuda militar de Estados Unidos ordenada por Trump

Putin envía mensaje a presidente de Francia

Vladímir Putin dirigió un mensaje al presidente de Francia, Emmanuel Macron: “Todavía hay quienes desean revivir la era de Napoleón y olvidan cómo terminó”, expresó Putin con una sonrisa a su audiencia. Añadió que, frente a soldados como el hijo de su interlocutora y sus compañeros, esos intentos no tendrían éxito. Moscú percibe como una amenaza la posibilidad de que Francia asuma el papel de garante de la seguridad europea con su arsenal nuclear, en caso de que Estados Unidos reduzca su compromiso con la OTAN.

La propuesta de Macron de extender la disuasión nuclear francesa al resto de la Unión Europea ha generado incomodidad en Rusia, al igual que su idea de desplegar un contingente de paz en Ucrania para evitar futuras agresiones rusas. Al respecto, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió este jueves: “Si nos considera una amenaza y convoca a los líderes europeos y del Reino Unido para discutir la posibilidad de emplear armas nucleares contra Rusia, eso constituye, sin duda, una amenaza directa”.

Vladimir Putin se reunió con esposas y viudas de soldados rusos. Foto: difusión

Putin culpó a la sociedad de su país del fracaso de su ofensiva contra Ucrania en 2022

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, instó a la población a confiar en su liderazgo y ha responsabilizado a la propia sociedad rusa por el fracaso de la ofensiva contra Ucrania en 2022. Para reforzar su argumento, estableció un paralelismo con la Primera Guerra Mundial, señalando que la revolución de 1917 provocó la retirada de Rusia del conflicto, debilitando su posición en el escenario internacional.

Durante su intervención, Putin sostuvo que la fragmentación interna ha sido un factor determinante en la prolongación de la guerra. “La sociedad comenzó a desintegrarse, a deteriorarse desde dentro. No entraremos ahora en las razones de fondo, pero lo cierto es que la imposibilidad de lograr la victoria en cuestión de meses está directamente vinculada a este proceso de descomposición social”, afirmó.

El jefe del Kremlin prometió ayudar en la búsqueda de los desaparecidos en combate

Tras más de tres años de conflicto, Vladímir Putin, ha asegurado que dará respuesta a las peticiones de las decenas de miles de familias que aún buscan a sus seres queridos desaparecidos en el campo de batalla. Según datos filtrados del Ministerio de Defensa, al menos 48.000 soldados siguen sin ser localizados, lo que ha generado un creciente descontento y presión social sobre el Kremlin para esclarecer su paradero y garantizar apoyo a sus allegados.

Putin reconoció la gravedad de la situación, afirmando que estos familiares constituyen “un grupo que requiere una atención especial por parte del Estado” y que su gobierno asumirá la responsabilidad de atender sus demandas. Asimismo, el mandatario prometió abordar una problemática que ha permanecido sin solución durante años: la falta de reconocimiento oficial a los presos que fueron enviados al frente y que, a su regreso, no han sido considerados veteranos de guerra. “Vamos a resolver este problema”, aseguró