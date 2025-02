Zelensky descartó concesiones con Rusia, califica a Putin de “asesino” y discutió con Trump en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump afirmó este viernes 28 de febrero, durante un encuentro en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano Volodimir Zelensky, que un alto el fuego con Rusia está “bastante cerca” y calificó como “muy justo” el acuerdo que permite a Estados Unidos explotar los recursos naturales de Ucrania. Los mandatarios tenían programado suscribir un acuerdo marco para la explotación de los minerales estratégicos en Ucrania, como parte de un plan integral destinado a apoyar la recuperación del país tras una tregua en el conflicto con Rusia; sin embargo, los hechos tomarían otro camino.

Por su parte, Volodimir Zelensky, subrayó -al inicio de la reunión- al mandatario de Estados Unidos que no debe haber "concesiones" con el presidente ruso, Vladimir Putin. Zelensky mostró a Trump imágenes de las atrocidades de la guerra en una reunión en la Casa Blanca y calificó a Putin de "asesino". Incluso aseguró: "Creo que el presidente Trump está de nuestro lado". Minutos después, la reunión protocolar entre Trump y Zelensky terminó en una acalorada discusión de presidentes.

“Putin es un asesino”, sentenció Zelensky

Zelensky expresó su firme postura ante Donald Trump, al afirmar: "Putin es un asesino, no quiero acuerdos". Durante su encuentro, el mandatario ucraniano manifestó su interés por conocer la posición de Washington: "Entiendo lo que Europa está dispuesta a hacer, quiero preguntarle al presidente Donald Trump, ¿qué está dispuesto hacer Estados Unidos?".

Vladimir Putin sobre Zelensky: "No seré amable con él, lo considero un enemigo". Foto: RNZ.

Asimismo, destacó la importancia del acuerdo sobre tierras raras firmado con Estados Unidos, al señalar: "Espero que este documento sea un paso adelante", según informó Bloomberg. Finalmente, Zelensky subrayó la necesidad de garantizar la estabilidad en su país tras un eventual cese de hostilidades: "Es crucial que Washington garantice la seguridad en Ucrania" después de la paz, insistió, y agregó: "Todo el mundo habla de seguridad".

Tensión entre Trump y Zelensky: “No estás siendo agradecido”

Lo que inicialmente fue una reunión protocolaria en el Salón Oval de la Casa Blanca derivó este viernes en un acalorado intercambio entre Donald Trump y Volodimir Zelensky. “No estás siendo agradecido. No es algo agradable. Así va a ser muy difícil”, dijo Trump a Zelensky. Tras un intercambio de palabras, Trump amenazó: “O hacen el trato o los dejamos solos”.

Tras ello, Trump acusó “No tienes cartas fuertes”, a lo que Zelensky respondió enfáticamente “No vine aquí a jugar a las cartas”. Agregó: “Me recibió en la Casa Blanca para insultarme”. La discusión entre los mandatarios comenzó cuando el vicepresidente de EE. UU. y amigo de Donald Trump, JD Vance, confrontó a Zelensky acusándolo de "ser irrespetuoso con los estadounidenses".

En medio de la tensión entre ambos presidentes, Trump tocó el hombro a Zelensky. Foto: El Observador.

Se cancela conferencia de prensa de Trump y Zelensky

La conferencia de prensa pactada para la tarde de este viernes 28 entre Donald Trump y Volodimir Zelensky quedó cancelada tras el fuerte cruce que protagonizaron ambos mandatarios en Washington. Trump acusó a Zelensky de “faltar el respeto a los EE. UU. en su preciada Oficina Oval”. Sin embargo, sostuvo que cuando el mandatario ucraniano “esté listo”, puede “regresar para la paz”.

“Tuvimos una reunión muy significativa en la Casa Blanca hoy. Aprendimos mucho que nunca se podría entender sin una conversación bajo tanto fuego y presión. Es sorprendente lo que surge a través de la emoción, y he determinado que el presidente Zelensky no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero ventajas, quiero PAZ. Él faltó el respeto a los Estados Unidos de América en su preciada Oficina Oval. Puede regresar cuando esté listo para la paz”, aseveró Trump.

Zelensky abandona la Casa Blanca tras altercado con Trump

Zelensky, abandonó hace instantes la Casa Blanca antes de lo programado tras un tenso enfrentamiento en el Despacho Oval con Donald Trump. Durante la discusión, Trump y amenazó a Zelensky, advirtiéndole que EE. UU. retiraría su apoyo a Ucrania si no accedía a realizar "concesiones" a Rusia. Como consecuencia del altercado, se canceló la firma del acuerdo que incluía cooperación en minerales, hidrocarburos e infraestructuras, el cual había sido el motivo principal de la visita de Zelensky a Washington. Asimismo, la conferencia de prensa conjunta prevista fue suspendida.